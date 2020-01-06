Başbakan Ersin Tatar, Mağusa - İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı'nın "çok teknik bir çalışma gerektirdiğini" söyledi, değerlendirerek gereğini yapacaklarını belirtti.



Tatar, UBP olarak İmar Planı’na karşı olmadıklarını ve resmi gazetede yayınlanana kadar emirnamenin yürürlükte olduğunu da belirtti.



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise "hükümetin her bireyinin de bu planlarla ilgili hemfikir olduğunu" iddia etti.



Meclisin gündeminde ülkemizde son günlerde gündemi ciddi şekilde meşgul eden Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı konusu konuşuldu. .

Erhürman: “Yürürlükte olanın ne olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, emirnamenin üzerinde yasal bir tarih olduğunu, İmar Planı’nın da resmi gazetede yayınlanmamasıyla konunun yasal bir boşluk oluşturduğunu söyledi.



Erhürman “Yürürlükte olanın ne olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerek” dedi.

Özyiğit: “Plan, revize edilmeden yeniden oylandı”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, geçmişte olduğu gibi bugün de Anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilişkilendirmenin yanlış olduğuna işaret ettiklerini, bunun detaylı çalışıldıktan sonra gerekli tüm değişiklikleri de kapsayacak şekilde gündeme getirilmesini daha doğru bulduklarını yineledi.

İmar planının birleşik genel kurulda ret oyu aldığını ancak sonrasında atılan adımlardan umutlanmalarına rağmen revize beklentisi içerisindeyken toplantının tekrarlanarak oy birliğiyle karar alındığını kaydetti.

Emirnamenin 31 Aralık’ta sona erdiğini, İmar Planı’nın niye yayınlanarak yürürlüğe girilmediğini bilmediklerini ve öğrenmek istediklerini söyleyen Özyiğit, planla ilgili alınan kararların yasallığının sorgulandığını da anımsattı.

Arıklı: “Tüm sorumluluk Başbakanın, itirazların gereklerini yerine getirin”

YDP milletvekili Erhan Arıklı, Planla ilgili “trajikomik bir durumda olunduğunu” söyledi ve İmar Planı sürecini anlatarak, son alınan kararın “niye yasal olamayacağını” anlattı.

UBP’nin bu planı kabul edip etmemesinin ya da resmi gazetede yayınlanmasının zorunluluğunun farklı konular olduğuna işaret eden Arıklı, “sürekli söylüyorum tüm sorumluluk Başbakanın, itirazların gereklerini yerine getirin” dedi.

Baybars: “hükümetin her bireyi de bu planlarla ilgili hemfikir”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, her hafta imar planını konuşmanın kendisini de memnun etmediğini söyleyerek, konuyla ve hükümetle ilgili sürekli sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılmasını eleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini, hükümetin her bireyinin de bu planlarla ilgili hemfikir olduğu kaydeden Baybars, ilk birleşik kurulun ardından değişiklik taleplerinin Başbakanın talimatıyla çalışıldığını ve birleşik kurul çağrısının da aniden baskınla değil tüzük gereği önceden haber verilerek yapıldığını kaydetti.

Baybars, önceden belediye başkanlarıyla görüştüklerini ve gördükleri haliyle geçmesine onay verdiklerini anlatarak, ardından da birleşik kurulda son halinin oylandığını anlattı.

Bu sürecin ardından “yetkiniz yok” söylemlerinin çok yersiz ve Başbakana saygısızlık olduğunu söyleyen Baybars, Planların birleşik kuruldan geçen şekliyle sonuçlanma zorunluluğuyla ilgili bilgi vererek, bu noktadan sonra değişiklik talebinin veya herhangi bir yasa çerçevesinde değişikliğin söz konusu olamayacağını kaydetti.

Baybars, belediyelerin meclis kararlarının gerekli olduğuna inanmadığını, belediye başkanlarının zaten meclislerine bilgi verdiğini söylediğini, Birleşik Kurul’un ikinci toplanmasında zaten onaya ihtiyacı olmadığını hatırlattı.

Bu planın birleşik kuruldan geçmesinin ardından gerekli yazıları göndererek emirnamenin, plan resmi gazetede yayınlanana kadar yürürlükte olacağını bildirdiklerini, kendisinin planın yayınlanmayacağıyla ilgili bir endişesi olmadığını söyledi.

Tatar: “UBP olarak İmar Planı’na karşı değiliz”

Başbakan Ersin Tatar ise, bu konunun çok teknik bir çalışma gerektirdiğini, UBP olarak İmar Planı’na karşı olmadıklarını ve resmi gazetede yayınlanana kadar emirnamenin yürürlükte olduğunu vurguladı.

Tatar, planı değerlendirip gereken neyse yapacaklarını söyledi,