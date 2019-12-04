İmar Planı’nda ‘oylama günü’!

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan İmar Planının ilk ‘oylaması’ bugün saat 11’de Şehir Planlama Dairesi’nde yapılacak.

İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Birleşik Kurul Toplantısı’nda bölgelerin belediye başkanı ve İskele ile Mağusa’nın kaymakamı oy kullanacak

İlk olarak bugün saat 11.00’da yapılacak Birleşik Kurul Toplantısında katılacak İskele Belediye Başkanı Hasan sadıkoğlu, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar saat 14.00’da Lefkoşa Merit Otel’de basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası da bu sabah 9:30’da basın açıklaması yaparak, İmar Planı ile ilgili iyileştirilmesi gereken noktaları kamuoyuyla paylaşacak.

“İskele kararını verdi”

İskele Belediyesi’nin dün yaptığı basın açıklamasına göre, İskele Belediye Meclisi, İskele- Yeniboğaziçi ve Mağusa’yı kapsayan İmar Planı ile ilgili kararını verdi.

31 Aralık’ta yürürlüğe girmesi planlanan İmar Planıyla ilgili Pazartesi akşamı Hasan Sadıkoğlu başkanlığında toplantı yapan İskele Belediye Meclisi, İskele’yi de kapsayan söz konusu İmar Planı’nı A’dan Z’ye tüm ayrıntısını masaya yatırdı. İmar Planı’nın gündeme geldiği ilk günden bu yana, halkın menfaatini göz önünde bulunduran her fırsatta ‘İskele’yi İskeleliler Planlayacak’ diyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediye Meclisi’nin aldığı İmar Planı kararını düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

İlk olarak bugün saat 11.00’da yapılacak Birleşik Kurul Toplantısında katılacak olan İskele Belediye Başkanı; ardından Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve İskele Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte saat 14.00’da Lefkoşa Merit Otel’de basın toplantısı düzenleyecek.





Mimar Mühendislerin raporu hazır, bugün paylaşılacak

‘İmar Planı ile ülkenin Fiziki Planı daha uyumlu olmalı’

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası, bu sabah basına yapacağı açıklamayla İmar Planı Taslağı’na ilişkin değerlendirmelerini açıklayacak.

Elde edilen bilgiye göre KTMMO’nun hazırladığı kısa bilgilendirici raporda, İmar Planı’nda ileride yapılacak inşaların altyapısının hesaba katılması gerektiği kaydediliyor.

Mevcut İmar Planı taslağında, öngörülen nüfusun fazla olduğunu savunan rapor, bu öngörülen nüfusun azaltılması gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca, İmar Planı ile Ülkesel Fiziki Planı’nın daha uyumlu olması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Raporda, İmar Planı’nda ilerleyen zamanlarda olası değişikliklerin de yapılabilmesinin de hesaplanılması gerektiği dile getiriliyor.

Yeşil alanlar için daha fazla yer ayrılması gerektiği belirtilen raporda, orman alanlar ve sulak alanların korunması gerektiğine çağrı yapılıyor.