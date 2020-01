Cenk Mutluyakalı



Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın son taslağı da ortaya çıktı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti’nde ortaklar arasında kaosa neden olan imar planının son taslağıyla birlikte şimdi gözler bundan sonra atılacak adımlara çevrildi.



Kamuoyuna sunulan ilk taslakta 1911 hektar olan yapılaşmaya açık alanlar, son taslakta 2 bin 183 hektar olarak düzenlendi.

İlk taslakta 89 bin 489 olan ‘Azami Konut Adeti’ ise son taslakta azami konut adeti 103 bin 891 olarak öne çıktı.



2037’de Mağusa-İskele-Y.Boğaziçi’nde nüfusun 110 bin 814 olacağı ön görülürken, buna karşılık 103 bin 891 konut hedefi ortaya kondu.





Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın son taslağında, özellikle İskele’de ne kadar “tarımsal arazi”nin imara açıldığı yönünde net veri açıklanmadı.



İmar Planı yeni taslağı ile birlikte uzmanlar, çevre örgütleri, şehir plancılar ve mimarların da görüşleri henüz detaylı olarak kamuoyu ile buluşmadı.



İlk Taslak 9 Ağustos’ta kamuoyuna sunulmuş, ardından, ara taslakla çok daha fazla arazi imara açılarak, ciddi tartışmalara neden olmuştu.



“Birleşik Kurul”da önce tüm belediyelerin reddettiği, ardından “oy birliği” ile onay verdikleri Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı halen RESMİ GAZETE’de yayınlanmadı.



Uzman hukukçular ‘Birleşik Kurul’da onaylanan İmar Planı’nın Resmi Gazete’de doğrudan yayınlanması gerektiğini ön görürken, hükümetin Ulusal Birlik Partisi kanadı ise yetkinin Başbakan’da olduğunda ısrar ediyor.

110 bin 814 nüfus ön görüsü



YENİDÜZEN’in ulaştığı ve okurları ile paylaştığı en son planda neler var?

2017 nüfus projeksiyonuna göre bölge nüfusu 67 bin 549 olarak belirtildi.



En son istatistiklere göre sürekli ikamet edilen konut sayısı 20 bin 389, toplam konut sayısı 28 bin 777 olarak verilirken, konut fazlası da 8 bin 388 şeklinde yansıtıldı.



Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi’nde 2037’de nüfusun 110 bin 814 olacağı ön görülüyor.



olacağı ön görülüyor. 2017-2037 yılları arası konut ihtiyacı Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’na göre 10 bin 425 olarak belirtildi.



Yapılaşmaya açık 2 bin 183 hektar alan

Kamuoyuna sunulan ilk taslakta 1911 hektar olan yapılaşmaya açık alanlar, son taslakta 2 bin 183 hektar olarak düzenlendi.



hektar olan yapılaşmaya açık alanlar, son taslakta olarak düzenlendi. Mağusa ’da ilk taslakta 511 hektar olarak sunulan yapılaşmaya açık alan 645 hektara çıktı.



’da ilk taslakta 511 hektar olarak sunulan yapılaşmaya açık alan çıktı. Yeni Boğaziçi ’nde ilk taslakta 477 hektar olarak halka sunulan yapılaşmaya açık alan 574 hektara çıktı.



’nde ilk taslakta 477 hektar olarak halka sunulan yapılaşmaya açık alan çıktı. Mağusa ve YeniBoğaziçi için “ara taslakta” İçişleri Bakanı’nın açıkladığı rakamlar, son taslakta da korundu.



İskele ’de ilk taslakta 924 hektar olarak halka sunulan yapılaşmaya açık alan 964 hektara çıktı.



’de ilk taslakta 924 hektar olarak halka sunulan yapılaşmaya açık alan hektara çıktı. İmar Planı ara taslağında İskele’deki yapılaşmaya açık alan 1.129 hektar olarak genişletilmişti.

Azami Konut Adeti 103 bin

İlk taslakta 89 bin 489 olan ‘Azami Konut Adeti’, ara taslakta 111 bin 290’a yükselmişti Son taslakta azami konut adeti 103 bin 891 olarak belirlendi



olarak belirlendi Mağusa’da ilk taslakta 27 bin 232 olan ‘azami konut adeti’ 34 bin 603’e çıktı.



Yeni Boğaziçi’nde ilk taslakta 15 bin 777 olan ‘azami konut adeti’ ise 18 bin 785’e yükseldi.



İskele’de ilk taslakta 46 bin 480 olan azami konut adeti, ara taslakta 57 bin 902’ye çıkmıştı, en son İmar Planı taslağında bu rakam 50 bin 503 olarak açıklandı.



2018 Ağustos ayında tamamlanan arazi kullanım çalışmaları sonucunda Planlama Alanı genelinde 28 bin 777 adet konut tespit edildi.



İskele Long Beach’te kat sınırı yok



Kat sayılarında İskele Long Beach'te sınırlama getirilmedi.



Mağusa Suriçi ve köy içlerinde 2 kat sınırı korundu.



KA 3 Bölgesi olarak seçilen Gazimağusa’da Anadolu Mahallesinin doğusu, Lala Mustafa Paşa mahallesinin tamamı, Harika ve Derinya Mahallelerinin doğusunda yer alan Maraş Mahallelerini kapsayan konut alanında, Yeniboğaziçi köyünün doğusunda ve İskele’nin güneydoğusu ve doğusunda kat sayısı 3.



Gazimağusa’da Zafer Mahallesinin batısı, Namık Kemal ve Çanakkale Mahallelerinin güneyi, Pertev Paşa, Canbulat, Piyale Paşa ve Baykal Mahallelerinin tamamında ve İskele’de yer alan konut bölgesinde kat adedi yine 3.



Gazimağusa’da Çanakkale Mahallesinin kuzeyi, Dumlupınar Mahallesinin kuzeyi ve batısı, Sakarya Mahallesinin batısı ve güneyi, ve Karakol Mahallesinin güneyinde yer alan konut bölgesinde ise kat adedi 5

Yeşil alan önerileri



Mağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi’nde şu anda 51 hektar olan yeşil alanlara, yeni imar planıyla birlikte 157.9 hektar yeşil planlaması öneriliyor.

10 kamu arazisinin bölgesel, 2’sinin de kent parkı olarak ayrıldığı İmar Planı’nda askerin kullanımında olan Mağusa’da Gülseren Bölgesinde yaklaşık 88 hektarlık bir alan ve Sakarya’da DAÜ’nün güneyinde yaklaşık 10 hektarlık bir alan Bölge Parkı olarak planlandı.



Namık Kemal Mahallesi’nde İdari Merkez karşısında 20 hektar, Dumlupınar Mahallesi’nde Merkezi İş Alanı yanında 3 hektar, Gülseren Bölgesi’nde Turizm Alanı içinde 10 hektar, Tuzla’da 3,4 hektar, 3 adet de Çanakkale’de bölge ve kent parkı da İmar Planı’na yansıdı.



Kıyı rekreasyon alanları olarak ise İskele’de mevcut yaklaşık 15 hektarlık Long Beach kıyı rekreasyon alanı ve 2,8 hektarlık Boğaz Rekreasyon alanlarına ek olarak Kalecik’te yeni bir kıyı rekreaayon alanı planlandı. Long Beach Kıyı rekreasyon alanı yaya ve bisiklet yollarını da içeriyor.



Gazimağusa Suriçi’nden Kaleciğe kadar uzanan tüm sahil bölgesi içerisinde yaya ve bisiklet yolları ile sahil bölgesinin sürekliliği devam ettirilmesi ön görülüyor.



Okul ihtiyaçları



Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’na göre okul ihtiyaçları da belirlendi. Buna göre bölgede 7 yeni ilkokul, 6 da okul öncesi eğitim merkezi ihtiyacına dikkat çekildi. Ayrıca, 4 lise, 3 ortaokul ve 1 ortaöğrenim kurumu ihtiyacı saptandı.



Mağusa’da her biri 450 öğrenci kapasiteli 4 ilkokul ayrıca her biri 100 öğrenci kapasiteli 4 okul öncesi okula ihtiyaç olduğu not düşüldü.

İskele’de ise 450 öğrenci kapasiteli 2 ilkokul ayrıca 100 öğrenci kapasiteli 1 okul öncesi okul; Yeni Boğaziçi’nde de 450 öğrenci kapasiteli 1 ilkokul ayrıca 100 öğrenci kapasiteli 1okul öncesi ihtiyacı hesaplandı.

Mağusa’da 4 lise, 2 ortaokul, İskele’de bir ortaeğitim kurumu, Yeni Boğaziçi’nde 1 lise 1 ortaokul ihtiyacı da plana yansıdı.

Mağusa’ya yeni üniversite izni verilmeyeceği plana yansırken, İskele’de yeni bir üniversite için “İskele’nin kuzeyinde yer alan yaklaşık 44 hektarlık kamu arazisi Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritasında üniversite kullanım amacına uygun olarak ayrılmıştır” ibaresi yer aldı.





Plan nereleri kapsıyor



İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte “Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi” de ortadan kalkmış olacak. Plan, Fasıl 96 altında yayınlanan 1989 Gazimağusa Kıyı Şeridi Bildirisi alanı dışındaki, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediye hudutları içerisindeki tüm yerleşim birimlerinin (Gazimağusa, Mutluyaka, İskele, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Boğaziçi, Boğaztepe, Boğaz, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Kurtuluş, Ergazi, Ardahan, Ağıllar, Altınova, Topçuköy, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Muratağa, Sandallar ve Atlılar) yönetsel sınırlarının içerisinde kalan bölgede uygulanacak kural ve koşulları kapsıyor.



Hangi hedeflerle hazırlandı



“Yaşanabilir ve sağlıklı bir fiziksel çevre” hedefi ile hazırlanan İmar Planı’nda şu amaçlar da sıralanıyor:

Yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek;

Yaygın ve düzensiz gelişmeyi toparlamak ve sağlıklı hale getirmek;

Toprağın korunma kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek;

Sosyal, kültürel, tarihi, mimari önemi ve özelliği olan yapı ve bölgeleri ve doğal kaynakları korumak;

Kentsel ve kırsal yerleşimlerin özgün kimlikleri korunarak birbirlerini besleyen kademeli merkezleşmeye dayalı gelişmeyi sağlamak;

Belirli amaç ve kullanımlar için bölgeler ayırmak ve gelişmelerin aşama ve sınırını belirlemek.

İŞTE SON TASLAK

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın son taslağı TAM METİN okumak için tıklayınız!