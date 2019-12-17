İmar Planı’na UBP’den HAYIR

İmar Planı, Hükümeti böldü… UBP, bir senedir çalışılan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan İmar Planı’nın son haline, ‘gelen tepkiler’ nedeniyle ‘hayır’ dedi.

Güneş Gazetesi’nde yer alan habere göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, İmar Planı’nın halktan tepki gördüğünü ve endişeye neden olduğu sebebiyle reddedildiğini söyledi. UBP İskele İlçe Başkanlığı’ndaki toplantıda söz alanlar, İmar Planı’nın ‘bu haline’ tam bir ret cevabı verdiği kaydedildi.

Toplantıya, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, UBP İmar Planı Komitesi Sadık Gardiyanoğlu katıldı.

Toplantıda söz alanların, “İmar Planı’nın rant planına dönüşmemesi gerektiğini” ifade ettikleri de belirtildi.

Bakan Baybars ‘Kısa süre sonra yürürlüğe girecek’ demişti…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Bu plan büyük bir ihtiyaçtı” diyerek, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın paydaşlarla birlikte hazırlandığını, kısa bir süre sonra yürürlüğe gireceğini söylemişti.

Ekonomik Örgütler Platformu da Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nın reddedilmesini eleştirerek, planın hazırlanmış olduğu şekli ile yayınlanması ve yasal gücüne kavuşması gerektiğini belirtmişti.

İskele, Mağusa ve YeniBoğaziçi belediyeleri ile birlikte; Mühendis ve Mimar Odaları, şehir plancıları ayrıca çevre örgütleri ise plana yönelik itirazlarını ortaya koymuştu.

Neler olmuştu?

Bir senedir üzerinde çalışılan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan İmar Planı’nı, 4 Aralık’ta belediye başkanları ve kaymakamlar ‘Hayır’ diyerek reddetmişti. Planda tarım arazilerinin imara açılması, ormanlık alanlara inşa izni verilecek olması ve altyapısı olmayan alanlara imar izni verilmesi gibi birçok faktör hem kamunun hem de başkanları endişelendirmişti. Ret kararı sonrası çalışmaların sürdüğü İmar Planı’nı geçtiğimiz hafta tekrar görüşülmüş, uzmanlar ‘ciddi noktalarda değişiklik yapılmadığını’ söylemişti. Kamuoyunda ciddi tepkilere ve eleştirilere neden olan İmar Planı’na, bir ‘hayır’ da UBP’den geldi.