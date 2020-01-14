İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Emirname’nin uzatılması için yazıyı Başbakan’a gönderdiklerini ifade etti, emirname koşullarının geçerli olduğunu açıkladı.

Meclis Genel Kurulu’nda yeniden gündem olan Yeniboğaziçi, Gazimağusa, İskele İmar Planı’na ilişkin, ‘sahip çıkmaya devam edeceklerini’ belirten süreci katılımlı ve doğru yönettiklerini düşündüğünü de kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, “belediye meclislerinde hayır kararı dururken, İmar Planı oy birliği nasıl geçti” sorusuna İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yanıt verdi: “2’nci Birleşik Kurul’un yapılacağı toplantı öncesinde İmar Planı belediyeler tarafından onaylanmıştır.”

İçişleri Bakanı soru üzerine Belediye Meclisleri’nin başka bir karar alması gerektiğini düşünmediğini de belirtti.

Bugün Bakanlar Kurulu toplantısında konunun yeniden görüşüleceğini söyleyen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Benim açımdan ve İçişleri Bakanlığı’nın yaptıklarını topluma anlatma açısından ekstra izaha gerek yok” dedi.

Süreçte tüm sektörlerle en az 5 kez konuşan ve görüşlerini değerlendiren biri olarak Plan’ın ‘ortak akılla’ yapıldığını savunan Bakan Baybars, ortada bir kaos ve belirsizlik olmadığını düşüncesini belirtti.

Hükümet’in duruşunun da bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısıyla ortaya konacağı beklentisini belirtti.

“Planın da sürecin da arkasındayız”

CTP milletvekili Erkut Şahali’nin, “UBP İmar Planı’nı son iki ayda gündemine aldı, siz süreci anlatamadınız mı? Başbakan, İçişleri Bakanı bu işi beceremedi, yargısına vardı, hükümet halen İmar Planı arkasında mıdır” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bu soruları Başbakan’a sormanızı beklerdim. Son gelinen aşamada plan bir uzlaşı ile ortaya çıktı. Yüzde yüz uzlaşı hiçbir zaman olmaz. Bakanlar Kurulu’nda Başbakan’a soracağım. Planlama makamı olarak uygulamadan geri adım atmayacağımızı söyledim. Bu süreçlerin içinde tüm sektörlerle en az beş kez konuştuk. Planın da sürecin da arkasındayız.”

“UBP’nin itirazının içeriğine ilişkin fikrim yok”

CTP Milletvekili Armağan Candan’ın, “UBP’nin itirazının içeriğine ilişkin bir fikriniz var mı İçişleri Bakanı olarak” sorusuna da yanıt veren Baybars, “Bir fikrim yok” dedi.

UBP kanadının katılması gereken bir toplantıya katılmadığı için itirazının hangi noktada olduğuna ilişkin de bir bilgisi olmadığını söyleyen Bakan Baybars, plancıların vizyonun dahi farklı olabileceğinin, önemli olanın ‘uzlaşı’ olduğunu belirtti.

Bakan Baybars, “Yaptığımız planlama bilimsel bir planlamadır, partilere göre değildir” dedi.Soru üzerinde Başsavcılık’tan yazılı değil ama bazı sözlü görüşler alındığını belirten Bakan Baybars, yapılanın hukuki açıdan da doğru olduğu görüşün belirtti.

“İmar Planı’nı doğrudan Resmi Gazete’ye gönderme yetkiniz yok mu” sorusuna ise İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Başbakanlık üzerinden gönderdik. Başsavcılık’tan yazılı bir görüş almadık, sözlü konuştuk, yaptığımızın hukuka uygun olduğunu düşünüyoruz” yanıtını verdi.