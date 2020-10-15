İmar Planı öylece kaldı

Fehime ALASYA

Önce Cumhurbaşkanlığı seçimleri gölgesinde kalan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, şimdi de bozulan hükümetin çıkmazına takıldı.

Yıllardır bir neticeye varılamayan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, hala sürüncemede…

Hükümet ortakları, plan üzerinde uzlaşamamış, bu konuda ortak bir zeminde buluşamamıştı.

Üç yıldır üzerinde çalışılan, 27 Aralık tarihinde de Birleşik Kurul’dan geçen ve resmi gazeteye yayınlanmak üzere gönderilen Plan, hükümet ortakları UBP ve HP’nin uzlaşamaması nedeniyle sürüncemede kalmıştı…

İmar Planının %60’ının eksik olduğunu savunan UBP kanadı, planda gelinen son şekle onay vermemişti.

14 Ocak’ta yayımlanan Resmi Gazete’de İmar Planı’nın kendi kendini 15 Temmuz’da yok ettiğine ilişkin yasal zemin sonrası İmar Planı ilan edilmemiş, “Emirname değişikliği” resmi gazeteden geri çekilmiş, Şehir Planlama Dairesi ise belediyelere gönderdiği bir yazı ile “eski emirnamenin geçerli olduğunu” duyurmuştu.

Emirname sınırsız uzatılmıştı…

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı, süresi dolan bu Emirnameyle ilgili Resmi gazeteye sadece süreyi uzatan bir değişiklik yapmıştı. Bunun üzerine Başbakan ‘Sehven hata yaptığını’ iddia edip, süre uzatmayı geri çekmiş, emirname boşluğa düşmüştü.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bu durumu dava etmiş ve bu sayede süresi uzatılan emirname yürürlüğe konmuştu. Sınırsız uzatılan Emirname, böylece yürürlüğe girmişti.

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın akıbetini sorduğumuz İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

Taraflar, içinde bulunduğumuz süreçte görüş belirtmenin uygun olmayacağı görüşünü paylaştı.

Emirname tartışması başlamıştı…

İmar Planının devreye konulamadığı bu süreçte, bölgede emirname geçerli mi değil mi tartışması başlamış, hükümetin iki ortağı arasında var olan anlaşmazlıkları daha fazla tırmandırmıştı.

Hükümetin büyük ortağı UBP, süresi dolan Emirname sonrası, ‘süresiz’ Emirnameye imza atmayacaklarını söylemiş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise, Resmi Gazete’de yayımlanan Emirnamenin geçerli olduğunu savunmuştu.

Aysal: “Bu hükümetin karasızlığı buna çok ciddi darbe vurdu”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, hükümetin kararsızlığının plana çok ciddi darbe vurduğunu ifade ederek, geride kalan çekişmeli sürecin sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geçiştirme gayesi taşıdığını ifade etti.

Planın bir an önce uygulamaya girmesi gerektiğini anlatan Aysal, bunun önemini şöyle belirtti:

Aysal, “Yılın başında hukuken süreci tamamlanmış olan bu planın yayımlanmış olması en doğru yaklaşım olacaktı. Bu planın birçok alt çalışması vardır. Buna sel ve taşkın yönetim planları gibi birçok alt ölçek çalışma yapılması gerekiyordu. Maalesef plan yayımlanmadığı için bu zaman kaybedildi. Bu çalışmaların tamamlanması ve sahada uygulamaya geçilmesi gerekirdi. Bir imar planı sadece kat sayısından ibaret değil, kişilerin çıkarlarına indirgenemez. Bu hükümetin karasızlığı buna çok ciddi darbe vurdu. Hukuka aykırıdır deyimiyle imzalanması ama 10 aydır da hukuka aykırı işlem yapanlar hakkında hiçbir soruşturma da yapılmadı. Bu tamamen günü geçirme maksadıyla ortaya atılan bir bahaneydi. Tamamen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini atlatmak için bunu yaptılar. Bundan sonra daha fazla vakit kaybetmeden plan yürürlüğe konulmalı aksi durumda önceki 3 yıllık süreç de kaybedilmiş olacaktır. Bölge emirname ile yönetilmeye mahkûm edilecektir.” dedi.

Tüm kesimler ‘belirsizliğe’ tepki göstermişti…

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği de 28 Temmuz tarihinde Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı önünde, planın bir an önce netlik kazanmasıyla ilgili eylem başlatmış bu eylemini uzun süre devam ettirmişti.

Öte yandan bölge halkı ve geçimini oradan sağlayan emlakçılar da her fırsatta içini YENİDÜZEN’e dökmüş, ‘en kötü plan, plansızlıktan iyidir’ görüşünü paylaşmıştı.