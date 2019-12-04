İmar Planı ONAYLANMADI!

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının ilk oylaması yapıldı, bölge belediyelerinin başkanları ile İskele ve Mağusa Kaymakamları’nın katıldığı oylamada ‘İmar Planı Taslağı’nın son şekli onay almadı.

İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Birleşik Kurul Toplantısı’nda oylanan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Taslağı’na ‘onay çıkmadı’.

Mağusa Belediyesi Başkanı Arter: Düzenlenmesi gereken yerler var

Mağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter toplantının ardından YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada taslak üzerinde düzenlenmesi gereken yerler olduğu gerekçesi ile onay vermediklerini, birkaç gün içerisinde yeniden bir araya gelineceğini ifade etti.

Birleşik Kurul Toplantısında katılan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar saat 14.00’da basın toplantısı da düzenleyecek.