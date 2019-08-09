"İmar Planı KKTC'nin %14'ünü kapsıyor"

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı Tasarısı, ilk kez Salamis Bay Conti Otel’de halkla paylaşıldı. Taslakla ilgili görüş ve öneriler, 19 Eylül’e kadar kabul edilecek.

İmar Planı Tasarısı, KKTC yüzölçümünün yüzde 14’ünü kapsıyor. Tasarıya 70’e yakın kurum ve kuruluş ile 150’ye katılımcı katkı koydu, çalışmalar 2015’te çıkan ülkesel fiziki plan kapsamında bilimsel raporlar ışığında yürütülüyor.

Tasarıda, 40 kilometrelik sahil şeridine kesintisiz erişim sağlanması, Mağusa Yük Limanı’nın ve Serbest Bölge’nin Kalecik’e taşınması ve bölgenin marina ve kurvaziyer limanına dönüştürülmesi, ekolojik yaşam korunarak bölge insanının yaşam kalitesini arttıracak düzenlemeler, her bölge için ticaret merkezleri yapılması öngörülüyor.

Bölgede 29 bin konutun bulunduğu, yapılaşmaya açılacak bölgelerde nüfus öngörüsüne göre konutların yapılması takdirde 2037’de konut sayısının 129 bini bulacağı, bu rakamın da 2037 nüfus projeksiyonuna göre tahmin edilen ihtiyacın üç katına tekamül ettiği belirtiliyor.

Tasarıyla kişi başına düşen yeşil alanın 33 metrekare olması, bunun da Avrupa Birliği standartlarının üzerinde olduğu da ifade edildi.

BAYBARS: “ŞEHİR PLANLARININ MUTLULUK ÜZERİNDE ÇOK ETKİSİ VAR”

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’yla getirilecek kurallardan etkilenebilecek gerçek ve tüzel kişilerin görüş ve önerilerini sunmaları için düzenlenen halka açık danışma toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Kişilerin yaşadığı coğrafyada kendilerini mutlu hissedebileceği bir planlamanın insanlara fayda sağlayacağına inandığımız için buradayız” dedi.

Şehir planlarının insanların mutlulukları üzerinde çok etkisi olduğunu kaydeden Baybars, “İnsanların alışkanlıkları sokakları kentleri yeniden tasarlayarak değiştirebiliriz” diye konuştu.

Önce kentsel bir mutluluk sağlanması gerektiğini ifade eden Baybars, “Önce kentsel bir mutluluk sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Baybars, KKTC’nin yüzde 14’üne sahip, ciddi bir kıyıya sahip bir bölge planlarken farklı gruplardaki dinlemeye özen gösterip bu çıkar ve beklentilere cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Baybars, Mağusa’nın su, trafik problemi, kıyıya erişim sıkıntısı, kültürel mirasın korunmasının, yeşil alan azlığının karşılığının, planda bulunacağını söyledi.

Yeniboğaziçi ile ilgili olarak ise Baybars, turizmin Cittaslow konseptine bağlı gelişmesinin, bölgede üretilen tarım ürünlerinin kullanılacağı bir modelin hayat bulması için çalıştıklarını ifade etti.

Baybars, İskele’de ise altyapı sorunlarının giderilmesi, ulaşımın düzenlenmesi gerektiğini kaydederek, tasarıda yükseköğrenim, garımenkul ve turizmin birlikte gelişmesi yönünde kararlar bulunduğunu ifade etti.

Baybrars, planı hayata geçirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu, plan sahiplenilmediği takdirde başarıya ulaşma şansının bulunmadığını vurguladı.

Emirnamelere karşı olduklarını ve bir yıl içerisinde imar planı hazırlanacağı sözlerinin arkasında durduklarını söyleyen Baybars, “İmar planını bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

ZURNACILAR: “İMAR PLANI KAÇINILMAZ İHTİYAÇ”

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi bölgesinin çok hassas bir bölge; turizm beldesi ve en güzel yerleşim bölgelerinden biri olduğunu kaydetti.

Konut açısında sürekli genişleyen bölgenin “imar planı ihtiyacının kaçınılmaz” olduğunu vurgulayan Zurnacılar, Belediyeler Yasası’na göre 5 bin üzerinde nüfusu olan belediyelere imar yetkisi verilmesi gerektiğini ancak Yeniboğaziçi Belediyesi’nin nüfusunun 5 binin üzerinde olmasına rağmen imar izni yetkilerine sahip bir belediye olmadığını kaydetti.

Zurnacılar, “Bu yetkiyi istiyoruz. İmar planı hayata geçse bile bu bölgede bu yetki yoksa, denetim yoksa, yine sıkıntılar yaşanacaktır” dedi.

Doğal ve kültürel zenginliklerin korunması gerektiğini savunduklarını ancak, taslakta tarımın ön planda tutulduğunu kaydeden Zurnacılar, “Tarım kadar turizm de önemlidir, tarım kadar yatırım da önemlidir, tarımsal alanlar da planlanmalı ancak bir turizm beldesi de turizm bölgesi olarak planlanmalı” dedi.

Yatırımların da ülke ekonomisine katkısının küçümsenmemesini istediklerini kaydeden Zurnacılar, mağduriyetlerin doğmayacağı bir plan için çalışacaklarını ifade etti.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, 30 Temmuz’da belediyeye sunulan haritada, hemfikir olunmayan veya henüz karara bağlanmamış konular bulunduğunu kaydetti.

Sadıkoğlu, konuşmasında Kat 8 diye adlandırılan bölgenin kat sayısının belirlenmemesi, sınırlarının değiştirilmemesi; turizm gelişim alanlarının tür, kat ve oda sayısının belirlenmemesi, İskele- Mağusa arası kıyıya paralel yürüyüş ve bisiklet yolu planının yerinde etüt delmemesi, imar haklarının asgari bireysel konut ihtiyacına cevap verecek şekilde değerlendirilmesinin hem fikir olunmayan veya karar bağlanmayan konular arasında olduğunu kaydetti.

Sadıkoğlu, “İskele’nin kazandığı bir planın hayata geçirilmesini” arzu ettiklerini söyledi.

ARTER: “ÜLKENİN BU PLANLARA İHTİYACI VARDIR”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise imar planının gerekliliğini vurgulayarak, 20 yılda oluşabilecek geri dönüşümü olumsuzlukların önüne geçilmesi adına “İmar planı hazırlanması şarttı” dedi.

Her kesimin sahip çıkması gerektiğini, yanlışlıkların düzeltilebileceğini kaydeden Arter, ülkenin bu planlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Geçmişte emirnamelerden kaynaklanan sıkıntılar yaşandığını, bunlardan birinin de Karpaz Emirnamesi olduğunu kaydeden Arter, “Yıllar önce çıktı, bir şeyleri kilitledi ve çok uzun yıllardır oralarda ilerleme sağlanamıyor” diye konuştu.

Takvimlendirmenin önemli olduğunu ancak sürecin seyrinde geliştiğini kaydeden Arter, “20 yıl sonrasında Mağusa’nın caddesi sokakları bizim için çok önemlidir, nüfusun ne kadar artacağı, ne gibi yükler getireceği çok önemli” dedi.

Yerel idarelerin inşaat denetimlerinin önemli olduğunu kaydeden Arter, Kapalı Maraş’ın açılması olasılığının da göz ardı edilmeden plan çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini söyledi.