İmar Planı Karmaşası

İmar Planı, Hükümet ortakları arasındaki ‘uyum’un (!) derecesini ortaya çıkardı. Önce, bir taraf başka dedi, diğer taraf başka... Sonra, ne olup bittiğini hiç kimsenin anlamadığı bir ‘karmaşık ifadeler’ dönemciği yaşandı... Ardından ‘imza’ ve ‘Resmi Gazete’ tartışması... Ve sonunda birileri ‘ara formülü’ buldu: ‘Erteleme’....

Erteleme kararı konusunda -hiç sanmamakla birlikte- ‘uyum’ var mı bilmiyorum. Ama krizin atlatıldığı izlenimi verilmeye çalışılıyor, bu açıkça belli. Bir olasılıkla, Hükümet ortakları, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne ‘kopmuş’ olarak girmek istemediler. Şu anki görüntü bu işte.

Seçimler

Açıklanmış ve/veya açıklanmamış aday sayısına bakılırsa, ve de son dakika gelişmeleri olmazsa, bir rekora doğru gidebiliriz galiba. Geçmiş seçimlerin birinde yedi aday çıktığını hatırlıyor gibiyim. Önümüzdeki seçimlerde bu rekoru kırmayı başaracak mıyız, bilemem. Kesinleşmemiş de olsa, solda da sağda da aday bolluğu maşallah... Sonunda kimler kalır ilk elemeden sonra, çok farklı tahminler var.

Şimdi sıra, fırsattan yaralanacak anketörlerde. Yarın öbür gün yağmur gibi yağmaya başlar büyük paraların döndüğü anket (!) sonuçları... Hangisi düzmece ? Hangisi gerçek ? İşte kritik mi kritik iki soru sizlere. Ama hazır olun... Aklınızı çelmek için her şey ama her şey yapılacaktır. Haberiniz ola...

Ziyaret (!)

Ansızın bir davet (!)... Başbakanımız ve Başbakan Yardımcımız apar topar uçuyorlar Ankara’ya. Tam da Özersay’ın ‘Bağımsız (!)’ Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasının ardından. Kıbrıslılar, suratlarındaki tebessümle, Ankara’daki önemli buluşmadan bir ‘sonuç’ beklerlerken ‘görüşme’ bitiyor ve açıklamalar başlıyor... ‘Ekonomik durum, yatırımlar ve Akdeniz’deki kriz’ konuşulmuş(muş)... Herkesin merakla beklediği ‘Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ ve ‘Adaylıklar’ konusunda tıs yok. Daha doğrusu dışa sızıntı yok...

Açıklamalara inanmış gibi yaparak bekliyoruz hala. Eninde sonunda bir yerlerden çıkacaktır ‘o’ görüşmenin perde arkasında olanlar, konuşulanlar vb... Ama en önemlisi Kıbrıslıların hala aptal yerine konmaya devam edilmesi.

Avusturalya

Avusturalya hala yanıyor. Evsiz kalan insanlar, ölüp giden ve hatta öldürülen hayvanlar, mahvolan doğa.... Dünya’nın kabul edemediği bir trajedi yaşanıyor oralarda. Yangını söndürür umuduyla yağmur bekliyor dünya insanları da Avusturalyalılar da. Bekliyorlar da, yağmur sonrası yaşanması olası bir başka trajedi ile daha karşı karşıyadırlar. Çünkü yangın kalıntıları su kaynaklarını da mahvetmiş durumda.

Uzaklardan, izlemeye çalışıyoruz. Yüreğimiz yanıyor olup bitenlere ama yardım için elimizden gelecek hiçbir şey yok maalesef.

***

Bilim adamları hep uyarıyorlardı. Uyarıyorlardı da pek aldıran olmadı bu güne kadar. “İklimler artık farklı... Değişmekte...Isı artıyor... Hazırlıklı olmalı... “ v.s. v.s. v.s. diye. Kim ne kadar ciddiye aldı veya aldı-alıyor bilemiyorum ama okuduklarım ve olasılıklar korkunç....

Isının artması, buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yükseleceğini; bazı ülkelerin çok önemli bir bölümünün su altında kalacağını; bu olaydan, örneğin Türkiye’nin güney sahillerinin, hatta ve hatta Kıbrıs’ın kuzey sahillerinin de nasibini alacağını kaç kişi biliyor acaba çok merak ediyorum.

Sokak Ağzı

“Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok mitingi gerçekleşti. Başarılı geçtiğini söylemek mümkün. Ama önemli olan bundan sonrası. Hedef sadece seyrüsefer harçlarına yapılan zam mıydı ? Şimdi hükümet zammı geri alacak mı ? Peki ya diğer zamlar ?” (Kamuran Ş. Kaytar-Lefkoşa)

***

“Büyük gazetecilerimizden biri Senfoni Orkestralarına takmış. Bu kadar israf varken orkestralara takmış olması çok enteresan. Üstelik söz konusu gazetecimizin bir zamanlar bir müzisyen olduğunu öğrenmiş olmam da bir o kadar daha şaşırttı beni.” (Gülsen-Lefkoşa)

***

“Eski saksafoncu bir gazetecimiz (!) veryansın etti Senfoni Orkestralarına harcanan paraya. Herhalde kendisi de müziği çok masraflı olduğu için bırakmış, çok kazançlı gazeteciliği tercih etmişti.” (Mustafa K.-Lefkoşa)

***

“Diyelim ki yollar tamir edildi. Kazalar, ölümler, yaralanmalar bitecek mi ? Trafikteki manyak sürücüleri kim terbiye edecek ?” (Kazım Mehmet Gülden-Mağusa)

***

“Bazen TV’d bizim meclisi izlerim. Kürsüde bir konuşan var ama salonda hiç kimse yok. Bu mu KKTC Meclisi dedikleri ? Yazık. Hem de çok yazık. Nerede seçip o meclise gönderdiğimiz milletvekilleri ? ” (Tuncer Kafa-İskele)

Anlayana

““Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa, öyle planlanmıştır.” ( Franklin D. Roosevelt)