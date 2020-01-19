“İmar Planı kaosu”

Bakanlar Kurulu’nun Mağusa – İskele - Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan emirnamenin 6 ay daha uzatılması kararı bölgede büyük bir belirsizlikle boğuşan emlak ve inşaat sektörünü de durma noktasına getirdi. Sektörde önde gelen iş insanları bu karara tepki gösterdi: "Piyasa durdu”

Fehime ALASYA

İmar planı sürecinin altı ay ileriye atılması, bölgedeki emlak ve inşaat sektörüne olumsuz yansıdı, iş insanları isyan etti: “Sektörleri bitiriyorsunuz…”

Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalışılan ve büyük tartışmalara neden olan, son olarak da Bakanlar Kurulu tarafından bölgeyi kapsayan emirnamenin altı ay daha uzatılmasıyla rafa kalkan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, bölgedeki iş dünyasına darbe vurdu.

Son bir yıldır ‘belirsizlikten ötürü’ işlerin durma noktasına geldiğini anlatan inşaat ve emlak sektörünün önde gelen isimleri, sürecin altı ay daha uzatılmasını eleştirdi.

Uzayan sürecin iş dünyasında güvensiz bir ortam yarattığının altını çizen iş adamları, inşaat ve emlak sektöründen beslenen alt sektörlerde bölgedeki işsizliğin arttığına değindi.

İnşaat sektörü “Bir yıldır birçok insan işsizdir. Kendine yatırım yapacak olanlar da belirsizlikten korkuyor ve bölgede tüm işler yavaşladı, iyi yatırımlar durdu, büyük bir işsizlik baş gösteriyor.” derken, emlakçılar bir yıldır içinde oldukları kaosun, altı ay daha uzatıldığını ifade etti.

İmar planıyla ilgili de genel değerlendirmede bulunan iş insanları, planın bölgedeki bilirkişiler ile bir kez daha ele alınıp hızlıca tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

İNŞAAT VE EMLAK SEKTÖRÜNÜN ERTELEME İSYANI…

Döveç İnşaat Direktörü Burçin Döveç:

“Zaten uzayıp giden bu süreçteki kargaşa işlerimizi durma noktasına getirdi, bu altı aylık belirsizlik şimdi daha kötü yapacak”

“Biz imar planı istiyoruz ama düzgün ve güzel. Yol, altyapı, okul eğitim vs gibi düzenlemelerin oturtulması gerek. Bunlar şu anki planda düzgün yapılmadı. Sadece katlar ve yoğunluklar kısıldı. Bu da tarımsal arazilerin yok oluşuna, ada ülkesi olan değerli ülkemizde topraklarımızın heba olmasına neden olacak. Bunlar daha iyi düzenlenmeli. Bir yıldır bu kargaşa var, sıkıntı oluyor, bu belirsizliğin 6 ay daha sürmesi sektörümüzün yok olmasına, birçok kişini işini ve gelirini kaybetmesine sebebiyet verecik. Zaten uzayıp giden bu süreçteki kargaşa işlerimizi durma noktasına getirdi, bu altı aylık belirsizlik şimdi daha kötü yapacak.

Bu plan birçok kesimin tepkini topladı. Öncelikle nüfusa bağlı olarak eğitim, ülke gelirini vs etkileyecek. 15 yıl sonra nüfus artışıyla nasıl bir gelişme olacağı düşünülmedi, günübirlik plan yapıldı. Diğer tarafta da yeşil alanlarla ilgili gelecek süreçte ciddi sorunlar doğacak. Ciddi şekilde suçu olmadan mağdur olacak olan insanları da mağdur etmemek gerek, ciddi mağduriyetler doğurmamalı.”

Emlak Dünyası Direktörlerinden Hasan Efe:

“Günün sonunda içerik kimseyi memnun etmedi, bu plan 20 yıl sonrası için planlandı ama görünürde günlük bir emirnamedir”

“Ertelenmesi iyi oldu diyebiliriz. Çünkü 20 yıl öncesi emirname ile hiçbir düzenleme yapılmadı. Ülkedeki yollar hala 32 ayaktır, merkezi yeşil alanları genişletilmedi. Üstelik 100 metrelik sahil şeridi 50 metrelere düştü. Bu da rant anlamına geliyor. İnsanlar genelde katlara yoğunlaşıyor ama esas önemli olan ve bakılması gereken otopark, altyapı, çevre düzenlemesi gibi etkenlerdir. Bunlar ülkenin geleceğidir. Sosyal aktiviteler, okullar nerede? Yok, belirsiz.. Otopark, yeşil alan sorunları hiç çözülmedi. Bu konularda yeterli çalışmalar yapılmadı. Yüzde 10 yeşil alan yeterli değil. Merkezi yeşil alanlar olmalı. İnşaatlar olsa da içinde kocaman parkı, bisiklet yolu, tiyatro salonu vs olmalı. Emirnamede bunlardan hiç bahsedilmiyor. Bu plan 20 yıl sonrası için planlandı ama görünürde günlük bir emirnamedir. Yıllar sonra yine kısıtlı bisiklet yollarımız, kısıtlı yeşil alanlarımız ve sosyal aktivite merkezlerimiz olacak. Kimileri benim kat sınırım düştü yandım diyor kimileri kat sınırı çıktı diyor, bu düzenlemede bazı şahıslara bireysel olarak bakılmamalıydı ama bakıldı. Kimi vatandaş elbette ki yanacak, ama bunu da kimin yanacağına bakmadan yapmalıydılar, maalesef bu yok. Sadece çıkarlar düşünüldü. Günün sonunda içerik kimseyi memnun etmedi.”

Velocity Emlak Direktörü Turgut Yenağralı:

“Zaten ekonomik sıkıntılarda olan emlak sektörü bir darbe de böyle yedi, durağanlık devam ediyor”

“Zaten ekonomik sıkıntılarda olan emlak sektörü bir darbe de böyle yedi. Ayrıca satışlarımız döviz bazlı olduğundan dolayı alım gücü zaten düşüşte idi. Ülkenin bu bölgesinde yatırım isteyen ve yatırıma açı olan bu bölgemizi bir ivme kazanmışken, emirnamelerle duraklatıldı.

Hal böyleyken bu bölgelerimize yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız karamsarlığa düşüp, tüm yatırımlarını erteliyorlar. Maalesef emirnamenin ikinci kez uzatılmasıyla durağanlık devam ediyor ve kimsenin hoşlanmadığı belirsizlik kelimesini kullanıyoruz. Lokomotif sektörü olan inşaat ve emlak en az 30, 40 kalemlerde alt sektörlere de katkı sağlıyorken şu an sağlayamaz duruma geldi. Bize yansıması çok ağır oldu ama alt sektörle daha da ağır olacak. Mobilya, beyaz eşya, inşaat malzemesi gibi alt sektörler… Genel olarak ise, gerçek bilir kişilerden gerekli bilgiler ve argümanlar toplanmadı, eksiklikler vardır. Ricamız bölgeyi iyi bilen kişilerden talep edilip bilgiler alınmasıdır. Zaten bu kaosa neden olan da başlıca sebeplerden biridir.”

Tunalı İnşaat Direktörü Ceyhun Tunalı:

“Bu uzayan süreç güvensiz bir ortam yaratıyor. Bir yıldır birçok insan işsizdir. Tüm işler yavaşladı, iyi yatırımlar durdu, büyük bir işsizlik baş gösteriyor”

“Sürecin altı ay ileri atılması bizleri doğruluyor. Biz yıllardır Müteahhitler biriliği olarak da söylüyoruz, plan istiyoruz. En kötü plan, plansızlıktan iyidir. Belirsizlik var, ben bir arazi alacağım ama 3 gün sonra ne olacak bilmiyorum. Ben yatırımcı olarak devletin planına bakıp ona göre hareket ederim ama bir yıldır çok uzun bir azamdır bu belirsizlik var. Ne gerekiyorsa yapalım, bölgeyi iyi ve hızlı planlayalım dedik. Tabi ki herkesi memnun etmek kolay değil ama bu uzayan süreç güvensiz bir ortam yaratıyor. Bir yıldır birçok insan işsizdir. Kendine yatırım yapacak olanlar da belirsizlikten korkuyor ve bölgede tüm işler yavaşladı, iyi yatırımlar durdu, büyük bir işsizlik baş gösteriyor. Biz 115 sektöre dokunuyoruz, bu çok ciddi bir rakamdır. Biz plana yapmayın da birçok kat yapalım demedik. Bölgede yüzdelik olarak zaten yüksek katlı binalar yapmıyorlar. Arada çok yüksek binalar kalkıyor ama bunlar da devlet izinleriyle yapılıyor. Plandaki tek sorun sadece katlar değil. Daha bütünlüklü ve detaylı ele alınmalı.”

Address Emlak Direktörü Onur Demiral:

“Zaten son bir yıldır kaos ortamındaydık, bu kaos ortamı ve belirsizlik bir buçuk yıla çıkartıldı, piyasa durdu”

“Piyasa şu an durmuş durumda. Zaten son bir yıldır kas ortamındaydık, bu kaos ortamı ve belirsizlik bir buçuk yıla çıkartıldı. İnşaat firmaları içinde ilk günden biridir de söylüyoruz, insanların alım gücünü zorlaştıracak bir içerik var. Fiyatlar yükseldi, bu halka yansıyacak, arsa alanlar ne yapsın ne yapmasın bilmiyor, belirsizlik diz boyu…

Çevreciler yüksek kattan bıktık diyor, biz de anlatmaya çalıştık ki tabanda küçülme ve kat sınırı olursa zaten o zaman inşaatlar çoğalacak. Biz yükselme olsun, kat sınırı kalksın yeşil alan çoğalsın görüşündeyiz. Bazı bölgelerdeki kat sınırlarındaki düzenlemelerde noksanlıklar var. Planlama kısmında ise eğlence alanları, sosyal aktivite alanları için bölgeler ayrılmadı. İnsanlara Long Beach bölgesine gelin yerleşin ama eğlenmeye Ayia Napa’ya mı gidin diyeceğiz? Bu dahi düşünülmemişse planda büyük eksiklikler var demektir. Bu süreç ve içerik bir an önce netlik kazanmalı.”