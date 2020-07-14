İmar Planı için 1 ay uzatma
Bakanlar Kurulu 5 saate yakın sürdü, açıklama yapılmadı, toplantıya 'imar planı' geriliminin damgasını vurduğu öğrenildi.
Bakanlar Kurulu 5 saate yakın sürdü, açıklama yapılmadı, toplantıya 'imar planı' geriliminin damgasını vurduğu öğrenildi.
YENİDÜZEN'e bilgi veren hükümete yakın kaynaklar, "Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı"yla ilgili sürenin 1 ay daha uzatıldığı belirtti.
Bu bilgi resmi olarak açıklanmadı.
"Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı" için süre 15 Temmuz'da doluyor.
Halkın Partisi, "İmar Planı yürürlüğe konulamazsa bu ülkeye hizmet edemiyoruz anlamına gelir" yönünde açıklamalar yapmıştı.
'İmar Planı' için 'hükümet krizi' senaryoları da konuşulmuştu.
İMAR PLANI GÜNDEMİ
Zurnacılar: “Bir aydan fazla süreye razı olmayız”
Aysal: “Herkes net duruş sergilemeli”
Refikoğlu: “Kısa süreli çalışmayla, daha iyi plana itirazımız olmaz”
Özersay: “Plan 1 ay sonunda yürürlüğe girmezse bu ortaklığın da çok fazla anlamı kalmaz”
Baybars: “UBP niyetini gösterecektir”