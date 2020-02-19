İmar planı DONDU, KALDI

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer: “Hükümet ortakları kendi aralarında toplanıp değişiklikler yaparak bir an önce İmar Planı’nı geçirecekti, ne oldu bilmiyoruz”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Seran Aysal: “Olay daha fazla siyasileştirilmemeli”

Dila ŞİMŞEK

Hükümet ortakları arasında ‘uzlaşılamayan’, bu nedenle de Resmi Gazete’de yayınlanmayarak yürürlüğe de giremeyen Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, Müteahhitler Birliği’ne verilen ‘acil komite, hemen sonuç’ sözüne karşın, sürüncemede kaldı.

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmediği için Başbakanlık önünde eylem yapan İnşaat Müteahhitleri Birliği, kendilerine ‘uzlaşacağız’ denilse de, henüz bir adım atılmadığını savundu.

30 Aralık’ta tamamlanmasına rağmen Resmi Gazete’de yayımlanmayan İmar Planı, yürürlüğe girmemiş, Emirname’nin geçerli olduğu açıklanmıştı. 6 Şubat’ta Başbakanlık önünde eylem yapan müteahhitler, İmar Planı’nın bir an önce yürürlüğe girmesini talep etmişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “Bize söylenen UBP’nin İmar Planıyla ilgili itirazları olduğuydu, Hükümet ortakları kendi aralarında toplantı yaparak değişiklikler yaparak bir an önce İmar Planı’nı geçirecekti. Talep edilen değişiklikler nedir en ufak bir fikrimiz dahi yok” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Seran Aysal ise, olayın daha fazla siyasileştirilmemesi gerektiğini kaydederek, ‘bu şekilde plan üzerinde talep hakkı verildiğine’ işaret etti. Aysal, Birleşik Kurul’da alınan kararın değiştirilemeyeceğine ve yaşananların hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Tek bir adım atılmadı, tansiyon çok yüksek…”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, eylemden sonra hükümetin tek bir adım atmadığını söyleyerek, “Sıfır, hiçbir şey yapılmadı. Bize söylenen UBP’nin İmar Planıyla ilgili itirazları olduğuydu, Hükümet ortakları kendi aralarında toplantı yaparak değişiklikler yaparak bir an önce İmar Planı’nı geçirecekti. Talep edilen değişiklikler nedir en ufak bir fikrimiz dahi yok” dedi. Tansiyonun çok yüksek olduğuna işaret eden Gürcafer, birlik olarak ortak bir karar alınacağını ifade etti.

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Seran Aysal:

“İmar Planı’nı yürürlüğe koymayarak, farklı taleplerin gündeme gelmesine izin veriliyor”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Seran Aysal, İmar Planı ile ilgili karar vericinin Birleşik Kurul olduğunu, ilgili makamın da İçişleri Bakanlığı olduğunu hatırlatarak, “30 Aralık’a kadar ilgili Bakanlık, Belediyeler, Kaymakamlık, şehir planlama dairesi, uzmanlar olarak görevimizi yaptık. Doğrusu, Birleşik Kurul’da alınan kararın bir an evvel Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesidir. Kurul’un aldığı kararın tekrar görüşülmesi, yayınlanmaması, herhangi bir makam tarafından engellenmesi yasal değildir. Bunun da hukuki sonuçları vardır” şeklinde konuştu. Komite kurulabileceğini, ancak Birleşik Kurul’un kararının önüne geçemeyeceğini belirten Aysal, İmar Planı’nın tamamlanmış olduğunu söyledi. Aysal, “Olay daha fazla siyasileştirilmemelidir. İmar Planı’nı yürürlüğe girdirmeyerek, farklı taleplerin gündeme gelmesine izin veriliyor” dedi.

Neler olmuştu?

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, Emirnamenin devam etmesi ve bu çerçevede imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesinden” dolayı üyelerinin ve bölge halkının mağdur edildiği gerekçesiyle 6 Şubat’ta Lefkoşa’da araçlı eylem yapmıştı.

Gürcafer, 7 Şubat’ta Başbakanlık’ta katıldığı toplantıda “İmar Planı’nın hızlıca görüşülüp tadilat edilerek yürürlüğe gireceği” konusunda uzlaşıya varıldığını kaydetmişti. Toplantıya İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da katılmıştı.

Baybars “İmar Planı'nın yürürlüğe girmesi tarafındayım” demişti…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars 10 Şubat’ta Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak, İmar Planı'nda duruşunu koruduğunu belirtmiş, "Başbakan yayınlamadığı için plan yürürlüğe girmemiştir" diye konuşmuştu.

Baybars, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesinin sebebinin Resmi Gazete’de yayınlanmaması olduğunu söyleyerek, Başbakan’ın 6 ay veya daha kısa sürede değerlendirme yapacağını belirttiğini hatırlatmıştı.

"İmar Planı'nın yürürlüğe girmesi tarafındayım, bu plan bütün paydaşların katkısı ile hazırlanmıştır" diyen Baybars, "İçişleri Bakanı olarak geçmiş söylemlerinden farklı bir yerde değilim" sözlerini kullanmıştı.

Baybars ayrıca "Başbakan, Ulusal Birlik Partisi içerisinde bütünlüğü sağlamak amacıyla bir komite kuracağını söylemişti, Müteahhitler Birliği'nin eylemi sonrasında, bu komitenin, varsa onların da önerilerini değerlendireceğini söyledi" diye konuşmuştu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın konuşması sırasında UBP Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun araya girerek, "Müteahhitlerle toplantı Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'ın da katılımıyla yapılmıştır, tam bir mutabakat vardır" sözlerini yüksek sesle dile getirmesi dikkat çekmişti.