İmar Planı ‘Belirsizliği’ gündem oldu

Özyiğit: “Yeni yayımlanan plan ne zaman Resmi Gazete’de duyurulup, yürürlüğe girecek?”



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “İmar Planında Son Durum” konulu konuşmasında, Mağusa İskele Yeniboğaziçi imar planı konusunda bir belirsizlik yaşandığını kaydetti.

İmar planı konusunda kendilerinin de bir takım çalışmalar yaptığını anlatan Özyiğit, imar planının kamu yararını gözetecek şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

İmar planının revize edilerek, yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getirdiklerini ifade eden Özyiğit, planın değişikler yapılarak mı, yoksa yapılmayarak mı yayımlandığını anlamadıklarını dile getirdi.

İlgili bakana gelinen aşamanın ne olduğunu soran Özyiğit, iktidar ortağı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun, belediye meclislerince onaylanmadan, belediye başkanlarının bu plana onay veremeyeceği yönündeki sözlerine açıklık getirilmesini istedi.

Özyiğit, “Şu anda emirname yürürlükte mi? Yeni yayımlanan plan ne zaman Resmi Gazete’de duyurulup, yürürlüğe girecek?” sorularını sordu.



İçişleri Bakanı Baybars: “Sadece onaylandı, yürürlüğe girmedi”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Şehir Planlama Dairesi müdürünün yaptığı açıklamada bir hata olduğunu; planın, Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için henüz yürürlüğe girmediğini, sadece onaylandığını söyledi.

Bir belirsizlik planı yaratılmasının kabul göremeyeceğini vurgulayan Baybars, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik gelişme için ters bir tutum sergileyeceğini kaydetti.

İlk Birleşik Kuruldan sonra, Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla hem Bakanlar Kurulu’na, hem de 3 belediye başkanına bilgi verdiklerini ve yapılan itirazlardan sonra planı nihai haline getirdikleri belirtti.

İmar planının Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi konusunun Başbakan’ın takdirine kaldığını ve konunun bugünkü(dünkü) Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını düşündüğünü kaydetti.

Baybars, bu kaosun ülke gündeminden kaldırılması gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.