‘İmar Planı’ Başkanları mutlu etti: Girne’ye CAN SİMİDİ

Girne İmar Planı’nın faydalarının uzun vadede görüleceğini ifade eden Girne Belediyesi Başkanı Güngördü ile Çatalköy Belediyesi Başkan Hulusioğlu, planı ‘tarihi karar’ ve ‘milat’ olarak nitelendirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü: “20 yıl içinde şehrimizde otel ve üniversite istemiyoruz. ”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu: “Merkezi hükümet casino izinlerinin önünü açmazsa, bu oteller yapılmayacak”

Fehime ALASYA

Girne İmar Planı'nın hayata geçirilmesine büyük katkı sağlayan Girne ve Çatalköy Belediyesi, yaşadıkları süreci YENİDÜZEN'e değerlendirdi.

Planın faydalarının uzun vadede görüleceğine dikkat çeken Belediye Başkanları, yaşananları ‘tarihi karar’ ve ‘milat’ olarak nitelendirdi.

Konuyu ele almalarının ardından Şehir Planlama Dairesi ile birlikte 24 ay gibi bir sürede sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden bölge belediyelerinin Başkanları, planla bölgenin geleceğinin güvence altına alındığından yana da hemfikir…

Birçok sıkıntı ve güçlükle karşılaştıklarını belirten Girne Belediyesi Başkanı Nidai Gündördü, tüm imkansızlıklara rağmen, özveri ile bu süreci tamamladıklarını dile getirdi.

Girne İmar Planı’nın yürürlüğe girmesini “Tarihi bir karar” olarak nitelendiren Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, “Biz bu yolda gerçekten severek ve isteyerek çalıştık, Girne’mizin iki dudak arasında olmaması için bu çalışmayı yaptık. Biz son derece mutluyuz” dedi.

Çatalköy Belediyesi Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise, plandaki bazı noktalara dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Plan geçmezden önce verilen izinlerden dolayı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde istenmeyen projelerle karşılaşılabilineceğine değinen Çatalköy Belediyesi Başkanı Hulusioğlu, hükümetin bazı noktalardaki tavrının bunu etkileyeceğine dikkat çekti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Bu işin emirnamelerle yürütülemeyeceği ortadaydı ”

“55-89 sayılı İmar Yasası yürürlüğe girdiğinde 3 yıl içinde imarların yapılması gerekiyordu ancak yapılmadı, bunun sonuçlarını şimdi yaşıyoruz. Geçmiş dönemde ele alınıp yapılmaması çok yanlış sonuçlar doğurdu. Emirnamelerle bu işin yürütülemeyeceği zaten ortadaydı.

Girne’de bunar başladığında otopark artı 3 kat olarak düzenlendi ve 17 yıl bu şekilde devam etti. O yıldan sonra merkezi hükümet 10 katlı binalara izin vermeye başladı, bu önemli bir sorumsuzluk örneği idi… Kente pek çok olumsuzluk getirdi. İlgili merciler olaya gerektiğince eğilmedi, yeteri direnci göstermedi.

Göreve gelince Temmuz 2014 yılında ilk olarak bu girişimleri başlattık. 10 katlıları 7 kata, 7 katlıları da 5 kata düşürmek için itiraz ettik. Dikkate alınmadı, nihayetinde 7 kata razı olduk. Her şeye rağmen 2016 Şubat’ta bu süreci başlattık.

Bu planın meyvelerini, doğruluğunu ve güzelliğini 5 ila 7 yıl sonra göreceğiz. Şu anki Girne’nin durumu acınacak hale geldi.

Kişi başına düşen Yeşil alanımız çok az, sorunlarımız çok fazla… 20 yıl içinde şehrimizde otel ve üniversite istemiyoruz.

Plana yeşil alan, kamusal alan ve askeri alan düzenlemelerinin açık açık yazılması, oto park kullanımı, konut ve ticari kullanımının ayrılması kente bir çeki düzen getirecek.

İnsanlar yıllar sonra ne kadar doğru bir iş başardığımızı anlayacaklar.”

“Bence bu bir tarihi karardır”

“Bazı kişilerin arsası kısıtlanmıştır, evet doğrudur ama biz tüm bunları konuşarak tartışarak yaptık.

Çok güzel bir işe imza attık. İki belediye birlikte harekete ettik, bu da herhalde tarihte bir ilktir. Tek çatı altında birleştik.

Eleştiriler olacak ama kendimizi değil, bizden sonraki nesilleri düşünülelim, geleceğe odaklanalım.

Bence bu bir tarihi karardır. Bu benim dönemime denk gelmesi ve bu eforla planı hayata geçirmemiz, benim için de ayrıca bir gurur kaynağıdır, tüm açık yüreklilikle bunu söyleyebilirim.”

“İşler doğru ve zamanında yürüsün diye eksikliklerin hepsini giderdik”

“Girne Belediyesi 2016 Şubat ayında bu iş için yola çıktığında kimse bu işe inanmamıştı.

Ben bu işe 24 ayımı harcadım, 2 şehit ailesini işe aldım, bu çocukların sigorta ve ihtiyat sandıklarını yatırarak ek maaşlarını verdim, aylarca maaşlarını ödedim, iki adet bilgisayar aldım, Şehircilik Dairesi’nde tükenmez kalem alacak maddi olanakları yoktu, tüm bu donanımları biz sağladık. Şehircilik ve ilgili merciler bize tüm yasal yetkiyi verdi.

Şehircilik ve ilgili makamın en büyük sıkıntıları ‘paramız yok’ ve ‘personelimiz yetersiz’ demeleriydi.

Arapköy tepesinden Karmi tepesine kadar, 72 gün boyunca arazide 16 kişi çalışma yaptı, kiralık araçlarla yapıldı, yemeden içmeden kiralık aracına kadar Girne Belediyesi karşıladı… Bunları söylemek çok da yakışık almaz ama gerçekler bunlar…

Tüm bu işler doğru ve zamanında yürüsün diye bu eksikliklerin hepsini giderdik, sırf bir sonuca ulaşalım diye. Tüm bu karışıklık içerisinde 24 ayda sonuca ulaştık. Bu ekip kutlanacak bir ekiptir.”

“Kaba taslak bu işteki toplam masrafım 350 bin TL’dir diyebilirim”

“DPÖ’den gerekli verileri alamadık, devletin çeşitli kurumları bize talep ettiğimiz istatistik verileri veremedi, birçok kurum bu çalışmalarda işimizi güçlendirse de biz her şeye rağmen bunu anlımızın akıyla yaptık.

Biz bu yolda gerçekten severek ve isteyerek çalıştık, Girne’mizin iki dudak arasında olmaması için bu çalışmayı yaptık. Biz son derece mutluyuz.

Kaba taslak bir rakam verecek olursam bu işteki toplam masrafım 350 bin TL’dir diyebilirim…

Bu projede Mehmet Bey ve bizim katkılarımız yadsınamaz.”

“Arsa fiyatları artacak diye göz mü yumalım? Bu olur şey değil…”

“1989 yılından bu yana 27 yıl neden bu proje için beklendi… Bu projeyi eleştirmek, Girne Belediye Başkanı, Girne Meclis Üyeleri ve bu işe emek veren tüm insanlara haksızlık olur.

Arsa fiyatlarının arttığından dolayı yakınmalar var, artacaksa artacak, şehirde çok ciddi sorunlarımız var, yeşil alan yetmiyor, suyumuz yetmiyor, otoparklar yetmiyor, trafiğimizde yaşanmaz oldu, kaos yaşıyoruz, herkes şikayetçi ama arsa fiyatları artacak diye göz mü yumalım? Bu olur şey değil…”

‘Boynun altında kalacak’ dediler, her şeyi göze aldım

“Bu aşamalarda tehdit aldım, bana ‘Boynun altında kalacak’ dediler, her şeyi göze aldım. Beni Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce tehdit ettiler… Oylamayı seçimden sonra ertelemem için beni tehdit ettiler. Seçimlerden sonra yeni bakan gelir gelmez de hemen kapısına dayandık.

Çünkü biliyorduk ki bir gün bile beklenilmesi durumunda Şehircilik Dairesine dosya gidiyor. Bunu bakana izah ettik ve çok erken yayınlanmasını rica ettik. Sayın bakan çok doğru davranarak hemen Resmi Gazeteye yolladı.”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu:

“Merkezi hükümet casino izinlerinin önünü açmazsa, bu oteller yapılmayacak”

“Yaklaşık 3 yıl gibi bir süre aldı. Bu çalışmalar, Şehir Planlama Dairesi, Girne ve Çatalköy Belediyeleri’nin çalışması sonucu ortaya çıktı.

Bu plana hem teknik olarak hem de malzeme açısından yardımcı olduk. Maddi gücü Girne Belediyesi çekti, biz teknik donanım açısından cihazlar alarak katkı koyduk, ara arar kendi elemanlarımızla katkı koyduk fakat Girne Belediyesi’nin bu işte çok büyük finansmanı oldu. Bu bağlamda da yeniden onlara teşekkür ederim…

Bu planın yapılması bence bir milat oldu. Emirnamelerle yürütülen bu konuda çok sıkıntılar yaşıyorduk, buna bir dur demek gerekiyordu. Yapılaşmanın en yoğun olduğu bu iki bölgede yapılması çok ciddi ve radikal bir karardı. Bu bağlamda her iki belediyenin de Meclis üyelerini, Girne Belediyesi ve Şehirciliği kutluyorum. Bu çalışmalar diğer bölgelere de örnek oldu. Bu ülkenin ve bölgelerin geleceği için çok önemlidir.”

“Atık suların arıtılarak tarımda kullanılması, geri dönüşümün sağlanması içi hükümete çağrıda bulunuyorum”

“Tüm bu çalışmalar şehirlerdeki günlük yaşama da etki edecek. Bu konudaki öngörülerimiz biraz zaman alsa da tüm öngörüleri kayıt altına almış olduk.

Hali araziler konusunda da kısıtlama getirildi, kamu yararına olmadığı sürece hali araziler de kiralanmayacak. Bu da çok ciddi bir konu.

Atık suların bertaraf edilmesi de özellikle Girne bölgesinde soruna neden oluyor. Artıma tesisimiz yok, yapılan çalışmalar da sağlık açısından sürekli gündeme geliyor, tüm bunların planlaması yapıldı. Bunlarla ilgili devletle birlikte yerel yönetimlerin de irade koyup çözmesi gerekiyor. Bu yatırımlar için birlikte çalışıp hayata geçirmeliyiz.

Türkiye ile aramızdaki su temin projesi anlaşma zemine uyularak oradaki gibi atık suların arıtılarak tarımda kullanılması ve kontrol altına alınması, geri dönüşümün sağlanması içi hükümete çağrıda bulunuyorum. Bu proje mutlaka hayata geçmeli.”

“Bence, merkezi hükümet de bu casino izinlerinin önünü açmazsa bu oteller yapılmayacak”

“Bu süreçte 3 yıl içinde aktif olarak devreye girmeyen projeler, yeni imar planı ile devreye girmek zorunda, bu yüzden bu 3 yıl bizim için çok önemli. İnşallah birkaç yıl sonra yüksek katlı binalar görmeyeceğiz, zaman aşımında bu sorunlar ortadan kalkacak.

Çatalköy bölgesinde 9-10 tane 5 yıldızlı otel için ön izin alındı. Fakat henüz aktif olarak arazide çalışmaya geçmediler. Ben bunun nedeninin ‘yeni casino izni alamamalarına’ bağlıyorum. Bunun için başlamadıklarını düşünüyorum. Bence, merkezi hükümet de bu casino izinlerinin önünü açmazsa bu oteller yapılmayacak anlamına geliyor. Bu konuyu çok merak ediyor durumdayız. Umarız verilmez.”