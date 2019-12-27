İmar Planı arifesinde yeni bir bilinmezlik Rant korkusu

Emirnamenin ortadan kaldırılıp söz konusu Fasıl 96 yasasına dönüşü ile bölgede kaos yaşanacağını ifade eden Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, bunun yasal olmadığını savundu, yaklaşan tehlikeye dikkat çekti…

Refikoğlu: “Emirnameyi kaldırıp Fasıl 96’ya dönülürse pusuda bekleyen rant çevreleri anında tüm bölgeleri en küçük noktasına dek parselleyip inşaat için pusuda bekliyor. Bununla yeni bir Girne yaratılacak. Bu bir felakettir. Bu olursa bölgeyi tamamen ortadan kaldıracaklar.”

Fehime ALASYA

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi'ni kapsayan İmar Planı’yla ilgili gözler 31 Aralık tarihine çevrildi. Bölgedeki yapılaşma 10 Aralık 2018’de yayımlanan ‘geçiş süreci emirnamesi’ ile yürütülürken söz konusu emirnamenin 31 Aralık 2019’da yürürlükten kalkacağı yazıyor. Peki bu süreç eğer “İmar Planı” devreye girmezse ne olacak?

Emirnamenin ortadan kalkıp kalkmayacağı ile ilgili birçok soru işareti akılları kurcalarken, bu bilinmezliğin ne gibi sonuçlar doğuracağı ise tam bir kaos…

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinde emirname ile durdurulan ve imar planı ile düzene girecek olan yapılaşmanın verilen sürenin bitmesiyle yeniden Fasıl 96’ya geri dönülme ihtimalinin olması ilgili çevreleri endişeye sürükledi.

Emirnamenin ortadan kaldırılıp söz konusu Fasıl 96 yasasına dönüşü ile bölgede kaos yaşanacağını ifade eden Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, bunun yasal olmadığını savundu.

Fasıl 96 ile hiçbir kuralın olmadığı, inşaat yapılabilecek alanların sınırlanmadan, kat sayısı, bölgesi, alt yapısı ve konumuna bakılmaksızın yapılaşmanın ortaya çıkacağı belirtiliyor.

“Müstakil evinizin yanına 20 katlı bir apartman izni alınırsa, imar planı geçse dahi o proje yürürlükte olacak. Girne’de yaşadığımız felaket burada da başımıza gelecek. Bu emirname kaldırılırsa ve Fasıl 96 yürürlüğe girer, o zaman felaket olur.” diyen Refikoğlu, yaklaşan tehlikeye dikkat çekti…

“Emirnameyi kaldırıp Fasıl 96’ya dönülürse pusuda bekleyen rant çevreleri anında tüm bölgeleri en küçük noktasına dek parselleyip inşaat için pusuda bekliyor. Bununla yeni bir Girne yaratılacak. Bu bir felakettir. Bu olursa bölgeyi tamamen ortadan kaldıracaklar.”

“Fasıl 96’ya dönülürse rant çevreleri pusuda bekliyor, yeni bir Girne yaratılacak”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, konuya ilişkin YENİDÜEZN’e yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi:

“Ülkede ilk kez bir emirnameye süre kondu. Bu bir ilktir. Bu da 31 Aralık’ta bitiyor.

Ancak İmar Yasası’nda emirnamelerin yerini imar planlarının aldığıdır.

Bir emirname çıkarılır, imar planı çalışmalarına başlanır ve emirnamenin yerini imar planı alır.

Süre konduğu için konulmaması gerektiğini de söylemiştik ama dikkate alınmamıştık. Şimdi bu imar planı çıkana dek emirname yürürlükte kalır, kaldırılmaz. Zaten kaldırılması da yasaya da aykırıdır. Yasa bunu gerektirir diye bugüne dek hiçbir hükümet bunu kaldırmadı.

Madem süre kondu bu tarihe dek imar planını yayınlayacaklardı. Eğer imar planı 31’inde yayınlanırsa sorun olmaz, emirname ortadan kalkmaz.

Çalışmalar birkaç haftada bitecek deniliyor, o zaman bu sürede emirnamenin süresini uzatmalılar.

Üçüncü seçenek de emirname bitiyor denmesine rağmen ortadan kalkmaz, hiç bir harekette bulunmazlar. İmar planı yayınlanınca emirnamenin yerine geçer. Bazı hukukçular üzerinde 31 Aralık yazmasına rağmen emirnamenin durup dururken ortadan kalkmayacağını söylüyor. Emirnamenin imar plansız ortadan kalkması, fasıl 96’ya dönmesi demek oluyor. Emirnameyi kaldırıp Fasıl 96’ya dönülürse pusuda bekleyen rant çevreleri anında tüm bölgeleri en küçük noktasına dek parselleyip inşaat için pusuda bekliyor. Bununla yeni bir Girne yaratılacak. Bu bir felakettir. Bu olursa bölgeyi tamamen ortadan kaldıracaklar.”