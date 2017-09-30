İMAR EMRİ DAVALIK

Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşınan, ‘Özel İmar Emri’nin yürütmesinin durdurulmasına yönelik ara emri başvurusu dün Yüksek İdare Mahkemesi’nde görüşüldü.

Anayasa’ya aykırı olduğu ve ülkeyi kaosa sürükleyeceği gerekçesiyle açılan dava, ‘karşı tarafın dinlenmesi için 4 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

Hatırlanacağı üzere 3 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren özel imar emrinin planlama yasalarına uygun olmadığı belirtilmişti.

Refikoğlu, Anayasa’ya aykırılığa dikkat çekmişti…



Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, hayata geçen özel imar izni nedeniyle ülkenin kaosa sürükleneceğini söylemişti.

Başvuru sonrası açıklama yapan Refikoğlu, Anayasa aykırı olan özel imar emrinin planlama yasalarına da uygun olmadığını vurgulamıştı.

Yeni düzenlemeye göre dosyaların Anıtlar Yüksek Kurulu’na gitmeden işlem göreceğini belirten Refikoğlu, konuyla ilgili İyi İdare Yasası’na göre halkın bilgilendirilmesine yönelik toplantının da yapılmadığını kaydetmişti.

Refikoğlu, şu anda arsalara Şehir Planlama Dairesi’ne gitmeden planlama onayı verildiğini de ifade ederek, “Şehir Planlama Dairesi pas geçiliyor. Bazı planlama onayları Eski Eserler Dairesi’ne ya da ÇED raporu alınması gerekiyor. Hayata geçen imar emir ile bu işler de sorun olacak” dedi.

‘Özel imar emri’ denilmesine rağmen Şehir Planlama Dairesi Tarafından yayımlanan emrin, genel imar emri’ olduğunu söyleyen Refikoğlu, yapılan işlemle yasadışı bir şekilde tüm yükün belediyelere verildiğini dile getirmişti.