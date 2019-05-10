İSTANBUL seçimi iptal edildi, ancak, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu, ilk ziyaretini Kıbrıs’a yapacağı yönündeki sözünü ertelemedi.

Yenidüzen Haber Merkezi’nden edindiği bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yarın sabah adaya geliyor.



İlk yapılan bilgilendirmede İmamoğlu'nun bu akşam adaya gelmesi planlanmıştı ancak en son programa göre, cumartesi sabahı ziyaretin gerçekleştirileceği öğrenildi.



İmamoğlu’nun yarın sabah Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret edeceği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşeceği öğrenildi.



Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti ve ziyaret programı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL seçimini kazanmasının ardından dünyanın gündemindeki isim olan İmamoğlu, TC Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal kararı ile birlikte, bu kez de “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganı ile öne çıkmıştı. İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinde İstanbul seçmeninden yeniden onay isteyecek.

Kıbrıs sevgisi ile de bilinen Ekrem İmamoğlu, 1989-90 yıllarında Kıbrıs’ta yükseköğrenim görmüş, bu süreçte Türk Ocağı Limasol’un da kaleciliğini yapmıştı.