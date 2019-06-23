İmamoğlu: Türkiye’nin demokrasi itibarı korundu

İstanbul seçimini ikinci kez kazanan Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de demokrasi saatinin çalışmasından yana olduklarını söyledi. “Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz” diyen İmamoğlu, sandıklardan bir de “hesap pusulası” çıktığını belirtti.

Yeni bir sayfa açıldığını anlatan İmamoğlu; kibir, israf ve şatafatın yerini hoşgörü, demokrasi ve adaletin alacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı İmamoğlu, HDP ve İyi Parti desteği ile girdiği seçimi % 54 gibi bir farkla kazandı.

İmamoğlu, yaptığı ilk açıklamada, bu seçimle Türkiye’nin demokrasi itibarının korunduğunu belirtti.

“Seçimi tüm Türkiye kazanmıştır” diyen İmamoğlu, kimseyi dışlamadan çalışacağını sözlerine ekledi.

Liderlerin yerinin milletin üzeri olmadığını belirten Ekrem İmamoğlu; yeni bir üslup başlatmak istediğini anlattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da 16 milyonun ihtiyacı için işbirliği çağrısı yaptı.

İmamoğlu, “Siyasi partiler kutsal değildir, liderleri de kutsal değildir. Onları kutsallaştırmak doğru değildir. Liderlerin yeri milletin üstü değil içidir” şeklinde konuştu.

“Hiçbir siyasi mesele yurttaşın mutluluğu, barış ve huzurdan önemli değildir” diyen İmamoğlu, Türkiye’nin kavgaya değil çözüme ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

İmamoğlu sözlerini, “Her şey bu güzel İstanbul’da çok güzel olacak” sözleri ile tamamladı.