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İmamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İmamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Süleyman İmamoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı

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Girne'nin tanınmış simalarından Süleyman İmamoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de bir otel odasında geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren 32 yaşındaki Süleyman İmamoğlu, bugün Girne Nurettin Ersin Paşa Camisinde son yolculuğuna uğurlandı. İmamoğlu’nun tabutu taraftarı olduğu Fenerbahçe formaları ve flamaları ile örtüldü. İmamoğlu'nun ailesi ve sevenleri, bu ani kaybın acısıyla yas tuttu.

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Fotoğraflar Dila Şimşek

 

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