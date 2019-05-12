CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisini izledi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldıktan sonra planladığı Kuzey Kıbrıs ziyaretini, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini iptal etmesine rağmen dün gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’yı ziyaret etti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. İmamoğlu, daha sonra doktor Fazıl Küçük ile KKTC’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarı ile Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti. İmamoğlu buradaki deftere yazdığı yazıyı İBB Başkanı olarak imzaladı.

Ekrem İmamoğlu, akşam ise kaldığı otelde, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile birlikte komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisini izledi. Sanatçı Zülfü Livaneli de gösteriyi izleyenler arasında yer aldı. İmamoğlu salonda ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla karşılandı.

YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etmesiyle İmamoğlu sanatçılara konuşma çağrısı yapmış, Cem Yılmaz da bu çağrı üzerine İmamoğlu’na destek açıklamasında bulunmuştu.





Cem Yılmaz, Bahçeli'den tepki almıştı



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'na destek veren komedyen Cem Yılmaz'a "Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" diyerek tepki göstermişti.

Devlet Bahçeli, İmamoğlu'nu destekleyen Cem Yılmaz hakkında, "Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" ifadelerini kullanmıştı.

"Elbiseni değiştir derim"

Devlet Bahçeli, "Türkiye'de TV'ler olmayan sanatçıları olur hale getiriyorlar. O kadar yükseldikten sonra bir laf etmesi lazım. Onları dikkate almıyorum ben. Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce önce bir elbiseni değiştir derim" diye konuşmuştu.



