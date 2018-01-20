"İmam hatipte yaşananlar kaygı verici!"

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, İlahiyat Koleji öğretmenlerinin mektubu ile okulda yaşananların bir kez daha gündeme geldiğini, okul aile birliği ve yandaş öğretmen sendikası açıklaması ile durumun ne kadar sıkıntılı olduğunun net şekilde ortaya çıktığını belirterek, demokratik laik eğitim için mücadele çağrısı yaptı. Açıklama şöyle:

"Hala Sultan İlahiyat Koleji bir hile ile teknik okul olarak açıldı, bunun uygun olmadığı mahkeme kararı ile ortaya konması sonrası, statüsü hâlâ netleşmemesine rağmen 1025 öğrenci sayısına ulaştı. Adı kolej olmasına rağmen ders içeriği ile Türkiye’deki imam hatiplerle birebir benzemektedir, bu nedenle isim konusu da yanıltıcıdır… Her şeye rağmen Türkiye’den gelen tüm bakan, üst düzey bürokratların okulu her defasında ziyareti ile belli oluyor ki okula ciddi bir koruma kalkanı sağladı…

Okulda neler olduğunu mezuniyet töreninde bir öğrencinin konuştuğu video sosyal medyaya düşünce bazı kesimler daha ciddi tartışmaya başladı ama kamuoyu gündeminden de ayni hızla düştü. Son olarak bir grup İlahiyat Koleji öğretmeninin mektubu gazetelerde haber olarak çıkınca farklı kesimler de konuyu tartışır oldu.

Normal koşullarda sürekli denetleme yapması gereken Eğitim Bakanlığı, tuhaf bir şekilde soruşturma yapma kararı aldı. Daha önce okul denetlenmemiş miydi? Neden daha önceki raporlara dayanarak açıklama yapılmadı? Yoksa okulun denetlenmesine malum çevreler izin mi vermemişlerdi? Denetleme nasıl yapılır, yalnız idarecilerle konuşarak denetleme yapılmış mı olur?

Eğitim Bakanlığının denetleme yapacak haberinin kamuoyunu sakinleştirmeye yönelik oyalama hareketi olduğu malumdur, ciddi bir sonuç beklemek saflık olur…

Bunlar yaşanırken İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği açıklaması ortaya çıktı. Açıklama, üzerinde ciddi ciddi durmayı gerektirmektedir. Öncelikle bazı öğretmenleri açıkça hedef göstermekte ‘huzur bozan marjinal çevrelerin sözcüsü malum sendikanın sözcüsü birkaç öğretmen’ diyerek belli ki elçiliğe yakın kesimlerce oluşturulan İslam yeşili öğretmen sendikasının orda örgütlenmesinin güçlendirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır… Okul aile birliği açıklamasında “derdi Türkiye ile olan, Türkiye’den gelen öğretmenler üzerinden Türkiye ile hesaplaşmaya çalışan, derdi din eğitimine karşı çıkmak olan bu marjinal birkaç öğretmen” denerek provokasyon yaratarak bazı öğretmenlere fiziki saldırının da önünü açacak ifadeler kullanılmasından ciddi kaygı duymaktayız. Daha önce Türkiye’de Sivas’ta yapıldığı gibi birilerinin canlı canlı yakılmasına götürecek süreç kadar tehlikeli biçimde gerginlik yaratacak açıklamadır, kabül edilemez…

YKP, yaşananların çok ciddi olduğunun altını çizer, tüm kesimlere bilimsel, demokratik, laik eğitim için mücadele çağrısı yapar…"