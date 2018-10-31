“Imagine için ilk buluşma 8 Kasım’da

Eğitim ile ilgili İki Toplumlu Komite’nin himayesinde gerçekleştirilen “İmagine” programı çerçevesindeki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğrenciler arasındaki ilk görüşme 8 Kasım tarihinde yer alacağı duyuruldu.

“İmagine” programı her iki toplumdan çocuklar ve eğitimciler arasında iletişim ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor.

Program 14 Kasım tarihinde tampon bölgede “Dayanışma Evi”nde yer alacak bir törenle resmen başlayacak. Törene, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar, Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Franz Josef Kremp, eğitim ile ilgili İki Toplumlu Komitenin başkanları ve üyeleri, her iki toplumdan eğitim sendikaları temsilcileri ve programın uygulanması için yetkililer katılacak.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Komite’nin Kıbrıslı Rum Başkanı Michalinos Zembylas, geçen yıl programa katılmak için Kıbrıs Rum toplumdan 92 başvuru sunulduğunu ve bu yıl başvuruların sayısının 114’e ulaştığını belirtti.

2017-2018 eğitim yılı sırasında her iki toplumdan 40 okuldan iki bin öğrenci ve 194 eğitimci, eğitim konusunda İki Toplumlu Komite himayesinde gerçekleştirilen "İmagine" programlarına katıldı.

Etkinlikler, ara bölgede bulunan Ledra Palas’ta yer alıyor ve karşılıklı anlayış ve saygıyı teşvik etmek amacıyla her etkinliğe 25 Kıbrıslı Rum ve 25 Kıbrıslı Türk öğrenci katılıyor.

“İmagine” programı, eğitim konusuyla ilgili İki Toplumlu Komite himayesinde düzenlenen ve Geçmiş Diyaloğu ve Araştırma Birliği (AHDR) tarafından İşbirliği Evinde (H4C) gerçekleştirilen ve Almanya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ve UNFICYP tarafından destekleniyor.