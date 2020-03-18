ILO: ‘Corona’ nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) corona virüsü salgınının küresel bir ekonomik krizi tetikleyebileceğini ve hükümetlerin çalışanları krizin etkilerinden korumak için hızlı davranmaması halinde dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işinin kaybedebileceğini açıkladı.

ILO’nun açıklamasında şöyle dendi: “Ancak, eğer uluslararası eşgüdümlü tedbir alınabilirse daha önce 2008/9 küresel finansal krizinde olduğu gibi istihdam kayıpları önemli ölçüde azalır.”

ILO, çalışanları işyerlerinde korumak, ekonomiyi canlandırmak, istihdamı ve çalışanların gelirini desteklemek için acil olarak geniş kapsamlı ve eşgüdümlü önlem çağrısında bulundu.