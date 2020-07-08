“İllaki birinin ölmesi mi gerek?”

Taşkentlilerin yıllardır süren yol çilesi dün sabah yapılan eylemle bir kez daha gündeme taşındı, Eyleme Taşkent köy halkı yanı sıra Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de destek verdi. Ulaştırma Bakanlığının bu yolla ilgili sessiz kalmaya devam etmesi durumunda eylemin Başbakanlık önüne taşınacağı, dozunun artacağı ifade edildi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi: “Artık bu kumaş yama tutmuyor. Ulaştırma Bakanlığı konuyla ilgili sessizliğini bozmazsa bu kez Dikmen halkının da katılımıyla daha kalabalık eylem yapacağız, bunu Başbakanlık önüne taşıyacağız”

Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır: “Bu hükümet bizimle dalga geçiyor, gelmiş geçmiş en kötü yönetimdir. Sürekli para yok diye ağlıyorlar. Parayı ben mi vereyim? Biz mi toplayalım? Adım atılması için insanların bu yolda ölmesi mi gerekiyor?”

Fehime ALASYA

Yıllardır trafikteki can güvenliğini tehdit eden Taşkent-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yolundaki sorunların hala giderilmediğini protesto eden Taşkentliler, yol güzergâhı üzerinde eylem yaptı, Ulaştırma Bakanlığı’nın sessiz kalmaya devam etmesi durumunda eylemin boyutunu arttırarak Başbakanlık önüne taşıyacakları sinyali verdi.

Bölge Muhtarlıkları öncülüğüne dün sabah saat 07.00’de yol üzerinde düzenlenen eylemde, Taşkent-UKÜ yolundaki sorunlara dikkat çekildi, eyleme Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de destek verdi.

Sürekli yama yapılarak yoldaki sıkıntıların giderilmeye çalışıldığını belirten köylüler, bunun çözüm olmadığını ifade etti.

Yolu kısa süreli trafiğe kapatan eylemciler, yapılan basın açıklaması ardından yolu yeniden açtı.

Bu güzergâhı kullanan birçok sürücü de eylem sırasında kontak kapatarak köylülere destek belirtti.

Eylemciler, üzerinde “Ölüm yolları”, “Yol Çilesi canımıza tak etti”, “Bakımsız yollar korkutuyor”, “Canımız bu yollarda, can emniyetimiz nerede” yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme destek veren Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, “Artık bu kumaş yama tutmuyor” diyerek, yolun çok bozulduğunu dile getirdi.

Çelebi, Ulaştırma Bakanlığını konuya daha duyarlı olmaya davet ederek, aksi halde eylemin dozunu arttıracakları uyarısında bulundu.

Yoldaki sıkıntıları yıllardır dile getirdiklerini fakat sadece ‘yama yaparak’ geçici çözüm üretildiğini işaret eden Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, yoldaki kusurların giderilip, güzergahta yol güvenliği sağlanıncaya dek eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.





Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Artık bu kumaş yama tutmuyor”

Yol için bugüne dek birçok girişim yapıldığını dile getiren Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Taşkent-UKÜ yolunu günde yaklaşık 70 bin aracın kullandığına dikkat çekerek, “Artık bu kumaş yama tutmuyor” dedi.

Çelebi, Ulaştırma Bakanlığı’nın konuyla ilgili sessizliğini bozmaması halinde bu kez Dikmen halkının da katılımıyla daha kalabalık yapacakları eylemi Başbakanlık önüne taşıyacaklarını belirtti.

Ulaştırma Bakanı Tolga Ataka’a seslenen Çelebi, “Artık bu kumaş yama tutmuyor” şeklinde konuştu.

Atakan’ın Dikmen Belediyesi’ne verdiği ve tutmadığı bazı sözleri olduğunu anımsatan Çelebi, “Artık bizim için bir girişim yapmasın, sadece ana yollardaki yükümlülüklerini yerine getirsin bize yeter.” dedi.

“Artık bıçak kemiğe dayandı, insanlarımız artık bu kötü yollardan usandı.” diyen Çelebi, seslerini duyurmak gayesinde olduklarını anlattı.

Çelebi, yol eyleminde yaptığı kısa basın açıklamasında, “Ülkedeki en merkezi yollardan biri olan bu mevkiin neden bu şekilde terk edildiğini ve ilgisiz davranıldığını anlamak mümkün değil.

Bu yolu günde yaklaşık 70 bin araç kullanıyor ama artık bu yolda seyahat etmek cambazlık gerektiriyor. Hepimizin bugüne dek birçok girişimi oldu. Özellikle sel felaketinden dolayı yollarımız çok bozuldu, bize çeşitli sözler verildi, ama artık yama ile gerekli yol güvenliği sağlanamıyor.

Bu yolun bölgemize ve halkımıza yakışır hale getirilmesi gerek, bu sessizliğinizi anlamıyoruz. Bu bize devletin sağlaması gereken imkânlardır. Biz vergilerimizi herkse gibi ödüyoruz, üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz.” dedi.

Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır:

“İnsanların bu yolda ölmesi mi gerekiyor?”

Taşkentlilerin eylem yapacağı haberi üzerine Karayolları Dairesi’nin önceki gün açıklama yapmasını işaret eden Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, “Bu hükümet bizimle dalga geçiyor, gelmiş geçmiş en kötü yönetimdirler” dedi.

Aşandır, yaptığı basın açıklamasında özetle şunları dile getirdi:

“En az 50, 60 kez bu konuyla ilgili görüşmelere gitmişimdir. Birkaç kez belli başlı yerlere yama yapıldı ama bunlar da amacına uygun olmadı. Her gün cambazlık yaparak bu yollarda gidip geliyoruz. Karayolları Dairesi dün bir haber yayımladı. Bugün eyleme gideceğimizi duydular, dün konuyla ilgili haber yayımladılar. Taşkent-Dikmen yolu projesi hazırdır dediler ama bu proje 2018’den beridir hazırdır deniliyor. Bu proje eskidir ve bugüne dek hala daha para aktarımı için bloke bekleniyor deniliyor. Araştırdım, bu yol için bloke de gündemde değil. Bu hükümet bizimle dalga geçiyor, gelmiş geçmiş en kötü yönetimdir. Sürekli para yok diye ağlıyorlar. Parayı ben mi vereyim? Biz mi toplayalım? Adım atılması için insanların bu yolda ölmesi mi gerekiyor? Ölse de yine utanmayacaklar, basında birkaç gün çıkacak, herkes sonra unutup üzerine yatacak”





Yolu sık sık kullanan vatandaşlar bezdi:

“Eski çukurlara alışana dek yenileri çıkıyor”

Barış Can: “Yolu bilmeyenler, gece sürücüleri yamalardan, çukurlardan kaçıp üzerimize geliyor”

“Bu yolu hemen hemen her gün kullanıyoruz çünkü başka alternatifimiz yok. Buraya devlet müdahale etmeli. Yolların durumu zaten kendini anlatıyor. Artık yollarda sihirbazlık yapıyoruz. Özellikle yolu bilmeyenler, gece sürücüleri yamalardan, çukurlardan kaçıp üzerimize geliyor. Tehlike yaratıyor. Halkı kandırarak açıklama yapmasınlar. Üstelik bu yolu sadece köylüler değil, herkes kullanıyor. Vergilerimizi de sigortamızı da muayene de her istenenleri yapıyoruz ama karşılığını alamıyoruz.”

Engin Sağlı: “Gelenlere yoldaki çukurları anlatıyoruz, bunlara alışana dek yenileri açılıyor zaten”

“Yollardan çok şikâyetçiyiz. Ailemiz, misafirlerimiz bize gelirken hiç rahat değiliz. Gelenlere yoldaki çukurları anlatıyoruz, bunlara alışana dek yenileri açılıyor zaten. Bir an önce bu yollara el atın, ölüm olmasın, lütfen size rica ediyoruz. Biz de ölebiliriz, siz de ölebilirsiniz, bu işin şakası yok. Acılar yaşanırsa daha büyük felaketler olacaktır.”

Mustafa Tayfuner: “Saysın bakanımız gelsin, bu yolu kullansın, o zaman bizi anlar”

“Söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Saysın bakanımız gelsin, bu yolu kullansın, o esnada da karşıdan hızla araba gelsin, bakalım nasıl hissedecek görelim. Burada büyük kazalar atlatıyoruz.”

Bilal Tunçsezen: “Yol medeniyettir, bu ülkede hiçbir medeniyet yoktur”

“Yol medeniyettir, bu ülkede hiçbir medeniyet yoktur, devletin hiçbir organı çalışmıyor, bu böyle gidecek. Bir an önce bu yol yapılsın. Özel sektörün eli sürekli taşın altında zaten. Meclis de 5 kişiye konuşma yapılıyor. Bu devletten hiçbir şey çıkmaz.”

Cem Münüroğlu: “Yama yapmaktan bile aciz bir devletimiz var”

“Yollarımız trafikte güven sağlamıyor. Yama yapmaktan bile aciz bir devletimiz var. Asfalt yama yama olmaktan dökülüyor. Yetkililerimiz yama bile yapamıyor, birkaç kamyon toprak döküp döküp tehlikeyi ortadan kaldırabilir fakat bunu bile yapmıyor.”