Eğitim Bakanı ‘Anafartalar Projesi’ni anlattı

Bir ‘Senaryo’ ile karşı karşıya olunduğunu kaydeden Eğitim Bakanı Özdemir Berova, durumun iddia edildiği gibi olmadığını kaydetti, Anarfartalar Lisesi’ne ilişkin ‘peşkeş’ açıklamalarını TALİHSİZ olarak nitelendirdi.

Artan kapasiteye yanıt vermek adına gerekli çalışmaların yapıldığını ve projelerin çizildiğini kaydeden Berova, 6-7 aydır çalışılan projeyi şöyle anlattı:

“23 Nisan İlkokulu’nu ikiye böleceğiz. 4 yaş grubu, 1. ve 2. sınıfları şu anda mevcut yerindeki fiziki yapıda eğitime devam edecek, 3,4 ve 5. sınıfları da Anafartalar’a kaydırmayı planlıyoruz.

Tabi ki fiziki yapıyı uygun hale getirdikten sonra… Böyle bir uygulamaya geçersek önümüzdeki 10 yıl Girne çağ nüfusuna hizmet verecek.

Anafartalar Lisesi’ni ise taşımayı planladık. Proje’de ortaokul binası ve lise binası ayrı olacak, bu öğrencilerin teneffüslerde vakit geçirecekleri alanlar ayrı ancak kültür, spor salonlarının gibi aktivite alanlarının da ortak kullanacağı bir proje düşündük.

Eğitim açısından artılar getireceğine inandığımız bu proje hayata geçerse tüm bu işlemler EŞ ZAMANLI yapılması gereken işlemlerdir”.