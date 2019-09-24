İlkokulda çocuğa darp iddiası!

YENİDÜZEN’e konuşan söz konusu öğrencinin teyzesi Fatoş Manga, çocuğun boynunda, sırtında ve kolunda darp izleri bulunduğuna dair doktor raporu aldıklarını, bugün de Eğitim Bakanlığı’na şikayette bulunacaklarını söyledi.

Polis, şikayet üzerine söz konusu öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldığını, öğretmene “darp” suçundan dava getirildiğini açıkladı.

YENİDÜZEN (Özel)

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda 1’inci sınıfta okuyan 7 yaşındaki bir öğrencinin, okuldaki bir öğretmen tarafından darp edildiği iddia edildi, konu polise intikal etti. “Sınıfta yerine oturmadığı” iddiasıyla öğrencisine zor kullanarak darp ettiği iddia edilen öğretmen hakkında, çocuğun ailesi polise suç duyurusunda bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan öğrencinin teyzesi Fatoş Manga, çocuğun boynunda, sırtında ve kolunda darp izleri bulunduğuna dair doktor raporu temin ettiklerini belirterek, bugün de Eğitim Bakanlığı’na şikayette bulunacaklarını söyledi.

Polis Basın Subaylığı ise olayın polisin bilgisinde olduğunu, yapılan şikayet üzerine söz konusu öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldığını belirterek, öğretmene “darp” suçundan dava getirildiğini YENİDÜZEN’e açıkladı.

“Çocuğun boynu, sırtı ve kolu mosmor oldu”

7 yaşındaki öğrencinin teyzesi Fatoş Manga, olayla ilgili şu iddialarda bulundu: “Konuyla ilgili dün saat 11.30 gibi ablamla okula gittik. Öğretmen bize yeğenim ile tartıştığını, yeğenimin kendisine saldırdığını söyledi. Biz çocuğu alıp, polise şikayette bulunduk, doktordan darp raporu aldık. Bu arada Sosyal Hizmetler Dairesi’nden bir bayan geldi, ifademizi aldı ve bizi haklı buldu. Çocuk, poliste ifade verirken şunları söyledi: “Ben kapıda duruyordum, öğretmen bana ‘otur’ dedi, ben oturmadım.” Öğretmen, çocuğun oturması için zor kullandı, sertçe müdahale etti. Çocuğun boynu, sırtı ve kolunun altı mosmor oldu. Bunları hep görüntüledik. Öğretmenden şikayetçi olduk, yarın sabah da Eğitim Bakanlığı’na şikayete gideceğiz”