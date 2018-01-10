Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. İlkokula başlama yaşı artıyor
İlkokula başlama yaşı artıyor

İlkokula başlama yaşı artıyor

Kıbrıs’ın güneyine Bakanlar Kurulu kararıyla ilkokul 1’inci sınıfa kayıt olma yaşının aşamaları olarak artırılacağı bildirildi.

A+A-

 

Kıbrıs’ın güneyine Bakanlar Kurulu kararıyla ilkokul 1’inci sınıfa kayıt olma yaşının aşamaları olarak artırılacağı bildirildi.

Politis gazetesi ilkokula kayıt için yaşının “5 yaş 8 ay” olduğunu belirtti.

Gazete Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığı önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun onayıyla 2020-2021 döneminde ilkokul 1’inci sınıfa kayıt olma yaşının “5 yaş 10 ay”, 2021-2022 döneminden itibaren ise 6 yaş olacağını kaydetti.

Bu haber toplam 383 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler