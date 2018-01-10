İlkokula başlama yaşı artıyor

Kıbrıs’ın güneyine Bakanlar Kurulu kararıyla ilkokul 1’inci sınıfa kayıt olma yaşının aşamaları olarak artırılacağı bildirildi.

Politis gazetesi ilkokula kayıt için yaşının “5 yaş 8 ay” olduğunu belirtti.

Gazete Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığı önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun onayıyla 2020-2021 döneminde ilkokul 1’inci sınıfa kayıt olma yaşının “5 yaş 10 ay”, 2021-2022 döneminden itibaren ise 6 yaş olacağını kaydetti.