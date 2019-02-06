“İlkokul çocukları alkolü ilk kez evde aileleriyle deniyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Eğitim Merkezi (PEMER) tarafından başlatılan belgesel gösterimi ve söyleşiler devam ediyor. 2015 yılında aramızdan ayrılan Arda Erkan’ın anısına ailesinin talebi ile hazırlanan, yapım ve yönetmenliğini Elvan Şener’in üstlendiği “Cinnet Mevsimi” belgeseli önceki akşam Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde gösterildi. Belgesel gösteriminin ardından Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Eğitim Bilimci Prof. Dr. Osman Cankoy ile söyleşi gerçekleştirildi.

ARDA’NIN HİKAYESİ ANLATILDI

Arda’nın hikayesinden esinlenerek hazırlanan ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili mücadelenin sembolü haline gelen belgeselde, Arda’nın yaşadıkları, anne, baba ve arkadaşları tarafından aktarılırken bir yandan da Kıbrıs’ın kuzeyinde sentetik uyuşturucu madde bağımlılığı irdeleniyor. Eski ve şimdiki bağımlıların konuşturulduğu belgeselde, Cezaevi Müdürü, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü, Psikiyatrist ve sosyal hizmetler uzmanlarının görüşleri de yer alıyor.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TÜM OKULLARDA MÜFREDATA EKLENMELİ

Belgeselin ardından yapılan söyleşide Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yorgancıoğlu Hükümeti döneminde oluşturulan komisyonun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karaokçu ilk hedeflerinin veri tabanı oluşturmak olduğuna değinerek, ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan çalışmaları aktardı. Liselerde müfredata uyuşturucu ile mücadelenin 2 yıldır eklendiğini ama aynı çalışmanın hazır olduğu halde halen ilkokul ve ortaokullarda müfredata eklenemediğini belirten Karaokçu, yaptıkları araştırmalarda özellikle ilkokul çocuklarında alkol kullanımının ilk kez aileler ile birlikte denendiği ile ilgili araştırma sonucuna dikkati çekti.

REHABİLİTASYON MERKEZİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ ADIM

Meclis’ten oybirliği ile geçen Denetimli Serbestlik Yasası ile uyuşturucu madde ile ilgili suçların yaygınlaştığı Kuzey Kıbrıs’ta, hafif suç işleyen kullanıcıları cezaevine göndermek yerine rehabilite edip topluma kazandırmayı amaçladıklarını belirten Karaokçu, uzun zamandan sonra bu konuda ilk somut adımın şimdiki Sağlık Bakanlığı tarafından Çatalköy’de atıldığını ifade etti. Orman Dairesi’ne ait bir binanın rehabilitasyon merkezi haline getirilmesi için Sağlık Bakanlığı’na verildiğini belirten Karaokçu, bu önemli adımın bir an önce sonuca ulaşması için çalışmaların hızla yapılması gerektiğini söyledi.

KURTULMAYA ÇALIŞAN GENÇLER SAHİPLENİLMELİ

Söyleşiye katılan Eğitim Bilimci Prof. Dr. Osman Cankoy da mevcut eğitim sistemi ile çocukların başarılarının sayılar üzerinden yorumlanmasının yanlışlığına dikkat çekerek, kendini geliştiren, düzelten ve iyileştiren çocukların kat ettiği mesafe üzerinden motive ve ödüllendirmenin uygulanması gerektiğini belirtti. Hep başarılı olan bir genç kadar, bağımlılıktan kurtulan veya kurtulmaya çalışan gençlerin de sahiplenilmesi, ödüllendirilmesi ve topluma kazandırılmasının önemine dikkat çeken Cankoy, “ilkokul yıllarından başlayarak çocuklara okuma alışkanlığı, sosyal beceri, tartışabilme olgunluğu kazandırabilirsek daha vicdanlı ve mutlu bireyler yetiştirebiliriz” dedi.

CİNNET MEVSİMİ GİRNE’DE GÖSTERİLECEK

Etkinliğin sonunda Arda Erkan’ın annesi Gülseren Erkan ve babası Mustafa Erkan, etkinliği düzenleyen PEMER Yönetim Kurulu’na, konuşmacı Hasan Karaokçu ve Osman Cankoy’a ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. “Cinnet Mevsimi” belgeselinin 4 Mart Pazartesi Girne’de gösterileceği bildirildi.