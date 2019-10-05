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İlker Kılıç uğurlanıyor

İlker Kılıç uğurlanıyor

İlker Kılıç CTP’de uğurlanıyor. Parti Merkezi’ne getirilen cenazeye yasemin ve karanfillerle donatıldı partililer Kılıç’a son görevini yerine getiriyor.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını sürdüren, Türkiye’deki 68 kuşağı öğrenci hareketinin lider isimlerden İlker Kılıç CTP’de uğurlanıyor. Parti Merkezi’ne getirilen cenazeye yasemin ve karanfillerle donatıldı partililer Kılıç’a son görevini yerine getiriyor.

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