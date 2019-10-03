İlker Kılıç cumartesi uğurlanacak
İlker Kılıç, 5 Ekim Cumartesi saat 11.00’da CTP Genel Merkez’inde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını sürdüren, Türkiye’deki 68 kuşağı öğrenci hareketinin lider isimlerden İlker Kılıç, 5 Ekim Cumartesi saat 11.00’da CTP Genel Merkez’inde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Kılıç’ın naaşı aynı gün öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
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Etiketler : İlker Kılıç, ctp, cenaze
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