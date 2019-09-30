İlker Kılıç Cumartesi Lefkoşa’da toprağa veriliyor

Uzun yıllar İngiltere’de yaşayan, Kıbrıslı Türklerin örgütlü mücadelesinin önemli isimlerinden, mimar İlker Kılıç, 5 Ekim Cumartesi günü Lefkoşa’da toprağa verilecek. Toplum Merkezi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Londra Örgütü'nde önemli görevler üstlenmiş olan ve sol hareketin önemli isimlerinden İlker Kılıç için 4 Ekim Cuma günü İngiltere’de tören düzenlenmesi ardından 5 Ekim’de naaşı Kıbrıs’a gönderilecek. Kıbrıs’taki cenaze töreniyle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 5 Ekim Cumartesi 8:30’da naaşı Ercan Havaalanı’na getirilecek olan Kılıç için CTP Genel Merkezi’nde saat 11:00’de anma töreni düzenleneceğini açıkladı. Sorakın, CTP’deki törenin arıdan İlker Kılıç’ın cenazesinin Lefkoşa Mezarlığı’nda öğle namazı ardından toprağa verileceğini söyledi. Erdoğan Sorakın, anma töreni ile ilgili program detaylarının daha sonra bildirileceğini aktardı.