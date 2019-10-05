İlker Kılıç alkışlarla uğurlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını sürdüren, Türkiye’deki 68 kuşağı öğrenci hareketinin lider isimlerden İlker Kılıç CTP’de uğurlanıyor. Parti Merkezi’ne getirilen cenazeye yasemin ve karanfillerle donatıldı partililer Kılıç’a son görevini yerine getirdi.

CTP binasında düzenlenen törende ilk konuşmayı Londra CTP dayanışma derneği başkanı Cemal Arkut yaptı.

Daha sonra Kılıç'ın oğlu Eren Kılıç babasını anlattı.

Törende son olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Kılıç'ın hastalığını gündeme hiç getirmediğini aylar önce Londra’da yaptıkları konuşmada birlikte neler yapacaklarını konuştuklarını kaydetti. Erhürman, Kılıç'ın hep geleceğe baktığını ifade ederek hiç unutulmayacağını söyledi.

Kılıç'ın cenazesi omuzlarda taşınarak alkışlarla uğurlandı

İlk tören Londra'da

Kılıç için dün de İngiltere'de tören düzenlendi. Ailesi yanında, Londra’daki toplum temsilcileri, siyasiler, belediye meclis üyeleri ile sevenlerinin katıldığı törende CTP Londra Dayanışma Dernegi ,Toplum Merkezi, Demokrasi Dernegi,bölge milletvekili Bambos Charalambous ve ailesi adına coçukları birer konuşma yaptı. Kılıç’ın başka hayatlar için yaşamının son nefesine kadar yaptığı mücadelesi ve yardımsever kişiliği anlatıldı.

YENİDÜZEN’de yazmıştı

İlker Kılıç, araştırmacı ve düşünür özelliği de öne çıkarak, fikirlerini kamusal alanda da makaleleri ile paylaşırdı.

Kılıç, son olarak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi 13 Mayıs 2019’de ‘Neden sandığa gidilmelidir?’ başlıklı makalesini Yenidüzen’de yayımlamıştı.

Kılıç bu makalesinde, şu düşüncelerini ön çıkarmıştı:

“KKTC olgusu içerisinde Kıbrıslı Türklerin Toplumsal varlığını teyit eden ve görünür kılan herhangi bir yasa, vatandaş listesi veya seçmen kütüğü yoktur; Sadece KKTC vatandaşlığı vardır. KKTC vatandaşlığı ise bir toplumsal varlık olarak uluslararası toplum ve hukuk tarafından tanınmamaktadır. (Bizim kendi kendimiz tanımamız veya sadece TC tarafından tanınır görünmemiz veya ister tanısınlar ister tanımasınlar umursamazlığı yeterli ve gerçekçi bir siyaset olamaz). Bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) vatandaşı olan ve vatandaş olma hakkına sahip olan Kıbrıslı Türklerin Toplumsal varlığını teyit etmek ve görünür kılmak için AB’nin verdiği fırsat yakalanmalı ve sandığa gidilmelidir.” ...

“Deniz ve Mahirlerin Kıbrıs kolu”

Gazeteci Faruk Eskioğlu 2016’da “Deniz ve Mahirlerin Kıbrıs kolu” başlığıyla kaleme aldığı makalesinde İlker Kılıç’ı şöyle anlatır.

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“İlker Kılıç 1947’de 4 kardeşin en büyüğü olarak Baf’ta doğar.”

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Kılıç, toplumlar arası olaylar nedeniyle Baf yerine liseyi Limasol 19 Mayıs Lisesi’nde bitirir. Ankara ODTÜ Mimarlık’ı kazanır.”

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“1968’de DEV GENÇ’lidir… ODTÜ Kıbrıslı Türk Öğrenci Birliği’nin başkanı olur. Türkiye’deki Yüksek Öğrenim Gençliği Kıbrıs Türk Ulusal Federasyonu’nda liderlik yapar.”

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“Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Taylan Özgür ile tanışır, Sinan Cemgil ile dostluk, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile yurt arkadaşlığı yapar. O dönemdeki Ankara hatta İstanbul’daki öğrenci eylemlerine katılır.”

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“1968’de staj için gittiği Almanya’dan dönerken getirdiği yeşil Volkswagen 68 kuşağının eylem aracı olur.”

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“Kılıç 1969’da ODTÜ’den mezun olur ve mastır yapmaya başlar. Ankara Belediyesi’nden çevre düzenlemede İngiltere ya da ABD’de burslu eğitim teklifi alır.”

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“6 Mayıs 1972’de Deniz, Yusuf, İnan idam edilir… O yıllarda polis, aralarında Kılıç’ın da bulunduğu Kıbrıslı sosyalist öğrencilerin peşine düşer… Kılıç Kıbrıs’a dönerek sosyalist mücadeleyi sürdürmeye karar verir.

1972’de Lefkoşa’ya yerleşir ve mimarlık yapmaya başlar.”

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“Mithat Berberoğlu’nun kurduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) katılır. CTP’deki faaliyetlerinden dolayı 2 yıl ertelemeli, 3 yıl hapis cezası alır. Kefaletle serbest bırakılınca 1973 Ağustos’unda Londra’ya gider.”

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Londra’da 1972’de kurulmuş olan Demokrasi Derneği’ne 1974’te başkan seçilir. CTP’ye destek amacıyla “CTP Komitesi”ni kurar. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ve onun yayınladığı Toplum Postası’na omuz verir.”

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“1988’de CTP’nin ilçe teşkilatı gibi çalışmaya başlayacak olan CTP Londra Dayanışma Derneği kurulur. Kılıç da yönetimde görev alır.”

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“1990’da Jenk, Eren, Eliz isimli üçüzleri doğar… Bir süre aktif siyasetten uzaklaşsa da CTP Londra Dayanışma Derneği başkanlığına 1994’te seçilir.”