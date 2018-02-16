İlk yatırımı ‘vekil’likten!

MECLİS’in yeni vekillerinden biri.

Uzun seneler HATAYLILAR DERNEĞİ Başkanı olarak görev yapan Bertan Zaroğlu’nu siyaset ve toplumda yaşanan “gerilim”in de orta yerinde görüyoruz.

Hepimizin okurken utanç duyduğu, cinsiyetçi ifadelerle milletvekili Doğuş Derya’ya küfretmişti, geçmişte...

Mahkeme de “suçlu” bulmuştu.

Yine de kendi seçmeni takdir etti...

Meclis’e gönderdi.

Ancak bu “vekil”in bir önemli özelliği var!

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun İlk SİGORTA YATIRIMI milletvekili olarak yapılacak, böylece ‘resmen’ kayıtlara geçen ilk işi de bu olacak.

ÜLKEYE öğrenci olarak geldi.

Bakanlar Kurulu kararı ile üstelik “öğrenci” olduğu sırada yurttaş yapıldı.

Ve daha sonra Sosyal Sigortalar Dairesi’nde “TEK BİR GÜN, TEK BİR SAAT” dahi kaydı bulunamadı.

* * *

YURTTAŞLIĞI da aslında ŞÜPHELİ.

Çünkü ‘çalışma izni’ hiç yok.

Yatırımcı değil.

Bilim insanı ya da sanatçı değil.

2004’te öğrenci kaydı yaptırmış.

21 Ocak 2010’da Bakanlar Kurulu ‘yurttaşlık’ vermiş ancak “gerekçesi” yok.

Üstelik “sağlık raporu, güvenlik araştırması daha sonra gelmek kaydıyla” karar alınmış.

23 Şubat 2010 tarihinde de gitmiş, “KKTC yurttaşlığı”nı almış.

Öğrenci izniyle!

Daha sonrasında yine sosyal sigortalarda herhangi bir kaydı yok.

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“Nasıl yurttaş yapıldı” diye, dönemin “etkin” isimlerine sordum...

Yanıt: Eroğlu’nun prensiydi!

Bunu da Derviş Bey açıklamalı elbette...

O dönem beş dernek var.

- KKTC Hataylılar Derneği

- Hatay Kültür ve Dayanışma Derneği

- Hatay Bütünleşme Derneği

- Ak Hataylılar Derneği

- Öz Hataylılar Derneği

En fazla üyeye sahip derneğin başkanı Bertan Zaroğlu.

UBP delegesi.

Yurttaş yapılıyor.

Ama nasıl?

HUKUKİ gerekçesi bilinmiyor!

SİGORTALARDA tek gün kaydı yok.

Ve VEKİL, şimdi “dokunulmazlığı” var.

Yurttaşlık dosyaları incelenirken, Bertan Zaroğlu’nun dosyası ne olacak?