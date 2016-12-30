İlk yarı tamamlanıyor
K-Pet Süper Lig’de ilk yarının son haftası olan 15’inci hafta karşılaşmalarının tamamı bugün oynanacak
Bu yıl ilk kez 16 takımla oynanan K-Pet Süper Lig’de ilk yarının son karşılaşmaları bugün oynanacak. Önceki hafta devreyi lider tamamlamayı garantileyen Yenicami, bugün Atatürk Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek. Ligde ikinci sırada bulunan GAÜ Çetinkaya’nın Binatlı deplasmana gideceği günde Gençler Birliği ile Cihangir karşı karşıya gelecek. Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği, Lefkoşa’da puan mücadelesi verecek. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Dumlupınar, Mormenekşe’yi konuk edecek. Değirmenlik ile Yalova’nın rakip olacağı bugün ayrıca Türk Ocağı – Gençlik Gücü ve Mağusa Türk Gücü – Lefke karşılaşmaları oynanacak. Maçlar saat 14.30’da başlayacak.
Futbolda Haftanın Programı
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı - Gençlik Gücü
Mehmet Malek
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Yalova
Fehim Dayı
Atatürk Stadı
Yenicami - Baf Ülkü Yurdu
Hakan Muhtaroğlu
Cumhuriyet Stadı
Gençler Birliği – Cihangir
Ali Özer
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Mormenekşe
Serdar Bilgimer
Yakup Özorun Stadı
Binatlı - GAÜ Çetinkaya
Serkan Durmaz
Canbulat Stadı
Mağusa TG – Lefke
Mehmet Sezener
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı - Doğan TB
Utku Hamamcıoğlu
K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup
Dr. Ali Özsoy Stadı
Tatlısu - Girne Halk Evi
Turgay Misk
Karşıyaka Sahası
Karşıyaka – Ozanköy
Serhan Şimşek
Gönyeli Stadı
Gönyeli – B.Bağcıl
Hasan Eriş
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Lapta
Hüseyin Özkan
Denizli Stadı
Denizli – Serdarlı
Hüseyin Eyyüpler
Not: Karşılaşmalar 14.30’da başlayacak
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