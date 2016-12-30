Bu yıl ilk kez 16 takımla oynanan K-Pet Süper Lig’de ilk yarının son karşılaşmaları bugün oynanacak. Önceki hafta devreyi lider tamamlamayı garantileyen Yenicami, bugün Atatürk Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek. Ligde ikinci sırada bulunan GAÜ Çetinkaya’nın Binatlı deplasmana gideceği günde Gençler Birliği ile Cihangir karşı karşıya gelecek. Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği, Lefkoşa’da puan mücadelesi verecek. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Dumlupınar, Mormenekşe’yi konuk edecek. Değirmenlik ile Yalova’nın rakip olacağı bugün ayrıca Türk Ocağı – Gençlik Gücü ve Mağusa Türk Gücü – Lefke karşılaşmaları oynanacak. Maçlar saat 14.30’da başlayacak.

Futbolda Haftanın Programı

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı - Gençlik Gücü

Mehmet Malek

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – Yalova

Fehim Dayı

Atatürk Stadı

Yenicami - Baf Ülkü Yurdu

Hakan Muhtaroğlu

Cumhuriyet Stadı

Gençler Birliği – Cihangir

Ali Özer

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Mormenekşe

Serdar Bilgimer

Yakup Özorun Stadı

Binatlı - GAÜ Çetinkaya

Serkan Durmaz

Canbulat Stadı

Mağusa TG – Lefke

Mehmet Sezener

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı - Doğan TB

Utku Hamamcıoğlu

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup

Dr. Ali Özsoy Stadı

Tatlısu - Girne Halk Evi

Turgay Misk

Karşıyaka Sahası

Karşıyaka – Ozanköy

Serhan Şimşek

Gönyeli Stadı

Gönyeli – B.Bağcıl

Hasan Eriş

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Lapta

Hüseyin Özkan

Denizli Stadı

Denizli – Serdarlı

Hüseyin Eyyüpler

Not: Karşılaşmalar 14.30’da başlayacak