İlk yarı finalistler belirlendi

Basketbolda Federasyon Kupası, Güzelyurt Spor Salonu’nda dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Rakiplerini mağlup eden Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalde rakip oldular. Bugün oynanacak olan MTV UP Göçmenköy – Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşması oynanacak.

Koop çok rahat

Federasyon Kupası’nda günün ilk maçında Soyer Spor ile Koopspor karşı karşıya geldi. Rakibini 92-49’luk farklı skorla mağlup eden Koopspor adını yarı finale yazdırdı. Koopspor’da 20 sayılık performans sergileyen Dominiq maçın en skorer oyuncusu oldu. Soyer Spor’da ise 14 sayı kaydeden Elekpa takımının en skorer ismi oldu.

Çekişmeli maç YDÜ’nün

Günün dikkat çeken karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma sonrasında rakibini 79-71 mağlup eden YDÜ yarı finalde Koopspor’un rakibi oldu. 24-17, 38-32, 61-50 ve 79-71’lik periyotlar YDÜ’ye galibiyeti getirdi. LAÜ’de 22 sayı ile oynayan Balentine’in bu performansı kendisini maçın en skorer ismi yaparken takımının galip gelmesinde yeterli olmadı. YDÜ’de 19 sayı kaydeden İhsan Üğütücü takımının en skorer oyuncus oldu.

Bugün Göçmenköy ile GAÜ karşılaşıyor

Federasyon Kupası’nda oynanan ilk gün karşılaşmalarının ardından Koopspor ile YDÜ yarı finalde rakip oldu. Yarı final karşılaşması pazartesi günü Güzelyurt Spor Salonu’nda saat 18.00’de oynanacak. Kupada bugün aynı salonda MTV UP Göçmenköy ile Girne Amerikan Üniversitesi saat 16.00’da yarı finalde DAÜ’nün rakibi olabilmek için karşı karşıya gelecek.

SOYER – KOOP: 49-92

SALON: Güzelyurt Spor Salonu

HAKEMLER: Tugay Yazgan, Bahar Karaman, Deniz Orhunöz

SOYER: Çağın Arıkhan (2), Joshua (3), İsa (3), Michael Elekpa (14), Passibongo Fourier (2), Atahan, Takudzwa (12), Abas (8), Behiç (5), Peter, Frank

KOOP: Kercem (17), Temur (16), Mert (5), Tuğberk, Vedat, Andım (4), Chris Johnson (13), Alpay (3), Malvin Dominiq (20), Kemal Taşçı (13)

PERİYOTLAR: 14-40, 29-59, 33-79, 49-92

YDÜ – LAÜ: 79-71

SALON: Güzelyurt Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Hatice Ersözlü

YDÜ: Halil Kutruza (13), İhsan Üğütücü (19), Milos Macura (9), Sercem İnancı (3), Berkem Dikengil (12), Ahmet Dağer (15), Ferit Narcın, Günay Ertopaloğlu (2), Darryl Palmer (6), Baran Kılıç, Doğukan Doğu, Alp K. Rıza

LAÜ: Kaan Sütcü (2), Adnan Naneci, Mehmet Köroğlu, Hüseyin Çağsın, Doğukan Demirman (9), Hamit Çeliktaşlılar (9), Arif Yılmabaşar (5), Hasan L. İçer, Rajko Kljajevic (9), Mustafa Rıfkı, Dennis Balentine (22), Berk Argın (15)

PERİYOTLAR: 24-17, 38-32, 61-50, 79-71