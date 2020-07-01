İlk uçak indi: "11 kişi karantinaya alındı"

"1 Temmuz" açılma süreci kapsamında, büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak olan ülkeye girişler, bu sabah İstanbul’dan gelen ilk uçakla başladı.

Saat 02.30 sıralarında Ercan Havaalanı’na inen uçakta bulunan 165 yolcu arasındaki 11 kişinin C grubu diye açıklanan "yüksek risk grubu"ndaki ülkeler arasından geldiği için karantinaya alındığı belirtildi. Karantina rakamı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Ercan'daki sağlık görevlileri YENİDÜZEN ekbine 11 kişinin karantinaya alındığını söyledi.

Almanya'dan gelen bir yolcu ise PCR testi ibraz etmeden geldiği için polis tarafından bir süre sorgulandı. KKTC vatandaşı olduğu öğrenilen yolcu da karantinaya alındı.

Geriye kalan yolculara ise yanlarında getirdikleri PCR negatif testlerin yanı sıra Ercan'da PCR testi yapıldı. "Çifte PCR" uygulamasına tabi tutulan yolcular ülkeye karantinada kalmadan giriş yaptı.

PCR testi yaptıran yolculara alandan ayrılmadan önce "halk arasına karışmayacaklarına dair bir belge" imzalatıldı.

İlk uçağın alana inmesiyle Ercan’da uzun süre sosyal mesafenin korunmadığı gözlemlenirken, görevlilerin sık sık uyarı yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

DAKİKA DAKİKA NELER YAŞANDI? DAKİKA DAKİKA NELER YAŞANDI?

04:15: Uçak İstanbul'a dönüş için Ercan'dan havalandı.

03:42: PCR testler tamamlandı

165 yolcunun PCR testleri tamamladı.

03:20: PCR'sız geldi!

Aynı uçakta, Almanya'dan gelen bir yolcu ise PCR testi yaptırmadan geldiği için polis tarafından geçişine izin verilmedi.

03:15: "11 yolcu karantinaya alındı"

İstanbul uçağında, riskli ülkelerden gelen toplam 11 kişinin, 14 gün sürüyle karantinaya alındığı öğrenildi.

03:00: Yolcular alandan ayrılıyor

PCR testi yaptıran yolcular, alandan ayrılıyor. Yolcular alandan ayrılmadan önce halk arasına karışmayacaklarına dair bir belge imzalıyor.

02:50: Sosyal mesafe korunamıyor, panik ve telaş var

Ercan'daki görevlilerin uyarılarına rağmen, gelen yolcular sosyal mesafeyi koruyamıyor. Yolcularda panik ve telaş havası var.

Görevliler sürekli olarak sosyal mesafenin korunması uyarısında bulunuyor.

02:40: PCR testleri yapılıyor

Ercan'a inen THY yolcuları 6'şarlı gruplar halide içeriye alınarak, PCR testleri yapılmakta.

02:30: İlk uçak indi

İstanbul'dan gelen ilk uçak Ercan'a iniş yaptı. İstanbul'dan kalkan THY uçağı 165 kişi taşıyordu.

Yolcular içeriye Ercan'a 6'şarlı gruplar halinde alınıp PCR testleri yapılacak.

THY uçağı saat 04:00 civarında yolcu alıp yeniden İstanbul'a dönecek.

02:16: Bakanlar açıklama yaptı

Turizm Bakanı Kutlu Evren: "Biz bugünü turizm sezonunun açılış günü olarak kabul ediyoruz. Yolcuların güvenli bir şekilde gelmesi için çalışıyoruz. Her şeyin güzel olacağını umuyyorum"

Sağlık Bakanı Ali Pilli: "Bugün 1 Temmuz açılışı. Şu anda biz üç bakan olarak gelecek olan yolcuları burada görmek için geldik. Sağlık alanında daha önce gösterdiğimiz başarıyı yine göstermeye hazırız."

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu: "Buradaki tedbirleri görmeye geldik. İlerleyen günlerde ekstra tedbir alınması ihtiyacı olacak mı diye yerinde izlemek istedik. Bu tedbirlerin devamı ile ilgili Bakanlar Kurulu'na izahat sunacağız."

02:03: Bakanlar Ercan'da...

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin ardından, Turizm Bakanı Kutlu Evren ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da Ercan'a gittiler.

01:52 Pilli Ercan'da

- Sağlık Bakanı Ali Pilli, süreci yerinden gözlemlemek için Ercan Havaalanı'na geldi.

Saat: 01:10: Ercan Havaalanı'nda tedbirli giriş.

- Saat 04.00 de İstanbul'a gidecek olan yolcular Ercan Havaalanı'na tedbirli alınmaya başladı. Yolcular kontrollü bir şekilde içeri "Giden Yolcu" bölümünden Ercan Havalanı'na alınmaya başlandı.

-YENİDÜZEN ekibi sabaha kadar tüm gelişmeleri izleyip duyuracak -

Haber takibi: Devrim Demir / Fotoğraflar: Burçin Aybars

İlk uçak 02.30'da indi

"1 Temmuz" açılma süreci kapsamında, büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak olan ülkeye girişler, sabahın ilk saatlerindeki uçuşlarla başladı.

Türkiye’den gelişlerde karantina olmayacak, çifte PCR uygulanacak. Gelecek yolcular hem Türkiye’de PCR testi yapmak durumunda olacak hem de Ercan'a girişte bu teste tabi tutulacak. Yolcular iki testinin de negatif olması durumunda ülkeye girebilecek.

Gelecek yolcular risk grubunda bulunan ‘C’ grubundaki ülkelerin her hangi birinde bulunmuşsa 14 gün karantina zorunluluğu ile ülkeye giriş yapabilecek.

Ercan Havaalanı da 1 Temmuz itibarı ile yeni düzenlemeye geçildi. Geliş ve gidişlerde önlemler alınırken, yolcular için birçok uyarıcı ve bilgilendirme levhaları konuldu.

Ülkeye bu sabah İstanbul'dan iki uçuş gerçekleşecek.

Türk Hava Yolları uçağı saat 02.30’da alana indi. Pegasus uçağı ise sabah saat 08.00’de iniş yapacak, Ercan’dan yolcu alacak bu uçaklar Türkiye’ye dolu dönecek.

İlk uçuşlar ile ilgili Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Sofi, Türkiye’den Kıbrıs’a gelecek olan yolcuların PCR testi olmadan uçağa alınmayacaklarını ifade ederken, alana giriş yapan tüm yolcuların muhaceret işleminden sonra ikinci bir test işlemine tabi tutulacaklarını kaydetti.

Sofi, yolcuların Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı taahhütnameyi imzalamadan alandan ayrılamayacağını ifade ederek, “Yolcu ülkeye giriş yaptığı zaman ikinci bir PCR test uygulamasına tabi tutulacak. Yolcu alandan ayrılmadan PCR testi çıkana kadar otelinden ayrılmayacağına dair taahhütname imzalayacak. PCR test sonuçları çıktıktan sonra halkın arasına karışabilecekler” dedi.

Riskli ülke temasında bulunanlara ‘karantina’ zorunluluğu…

Sofi, A ve B grubunda bulunan ülkelerden gelen yolcuların muhacerette mutlaka bilgi verme zorunluluğu olduğunu ifade ederek, “Ülkeye gelen yolcuların her hangi biri son 14 gün içerisinde ‘C’ grubu olan riskli bir ülkeden gelmişse 14 gün karantinaya girme zorunda. Bu ülkelerin birinde bulunmuşsa bunu muhacerete beyan etme zorunda” dedi.

Ercan yeni döneme hazır

Ercan Havaalanı COVID-19 önlemleri kapsamında birçok önlemle yeni döneme hazırlandı.

T&T Ercan İşletmelerinden edinilen bilgiye göre, havaalanına girişte COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Her bölüme otomatik dezenfekte cihazları yanında sosyal mesafe kapsamında uyarıcı şeritler yerleştirildi.

Bavullar dezenfekte edildikten sonra uçağa alınacak, yolcuların pasaportları ‘flexi’ koruyucu ile kaplanacak.

‘Özel termal’ kamera devrede…

Alınan tedbirlerle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren T&T İşletmeleri Ercan Havaalanı yetkilileri ana giriş ve yolcu giriş kapısına son teknoloji özel termal kameraların yerleştirildiğini söyledi.

Kameraların birden çok kişiyi fotoğraf çekerek vücut sıcaklık derecelerinin kaydedileceği ifade edilirken, sıcaklığı yüksek olanların alanda ayrılan bölüme alınarak sağlık ekiplerinin takibine alınacağı kaydedildi.

Yolcu dışında kimse alınmayacak…

COVID-19 önlemleri çerçevesinde yeni dönemde Ercan Havaalanı'nda sıkı tedbirler alındı. Yolcular kesinlikle maskesiz alana alınmayacak, yolcular dışında hiçbir yolcu yakını içeriye giremeyecek.

PCR testleri özel alanda yapılacak…

Ülkeye gelen yolcular uçaktan indikten sonra, pasaport işlemlerine girmeden oluşturulan özel alanda form doldurarak PCR testine tabi tutulacak.

Test işlemlerinin ardından bir gün boyunca kendini izole etme zorunluluğu bulunan yolcu doldurduğu formu imzalamadan alandan ayrılamayacak.