İlk uçak 02.20'de

"1 Temmuz" açılma süreci kapsamında, büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak olan ülkeye girişler, yarın sabahın ilk saatlerindeki uçuşlarla başlıyor.

Türkiye’den gelişlerde karantina olmayacak, çifte PCR uygulanacak. Gelecek yolcular hem Türkiye’de PCR testi yapmak durumunda olacak hem de Ercan'a girişte bu teste tabi tutulacak. Yolcular iki testinin de negatif olması durumunda ülkeye girebilecek.

Gelecek yolcular risk grubunda bulunan ‘C’ grubundaki ülkelerin her hangi birinde bulunmuşsa 14 gün karantina zorunluluğu ile ülkeye giriş yapabilecek.

Ercan Havaalanı da 1 Temmuz itibarı ile yeni düzenlemeye geçiyor. Geliş ve gidişlerde önlemler alınırken, yolcular için birçok uyarıcı ve bilgilendirme levhaları konuldu.

Ülkeye yarın sabah saat 02.20'de İstanbul'dan iki uçuş gerçekleşecek. Türk Hava Yolları uçağı saat 02.20’de, Pegasus uçağı ise sabah saat 08.00’de iniş yapacak, Ercan’dan yolcu alacak bu uçaklar Türkiye’ye dolu dönecek.

İlk uçuşlar ile ilgili Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

THY 180, Pegasus 220 yolcu ile gelecek

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Türk Hava Yolları'nın 180 ve üzeri, Pegasus’un ise 220 civarı yolcusu ile İstanbul’dan geleceğini söyledi. Türk Hava Yolları'nın 02.20’de alana inecek uçağının sabah saat 04.00 sıralarında yaklaşık 200 civarı yolcu ile ülkeden ayrılacağını ifade eden Sofi, sabah saat 08.00 sıralarında iniş yapacak Pegasus uçağının ise saat 09.30 civarında yaklaşık 200 yolcu ile geri döneceğini söyledi.

PCR testi olmayan uçağa binmeyecek…

Sofi, Türkiye’den Kıbrıs’a gelecek olan yolcuların PCR testi olmadan uçağa alınmayacaklarını ifade ederken, alana giriş yapan tüm yolcuların muhaceret işleminden sonra ikinci bir test işlemine tabi tutulacaklarını kaydetti.

Sofi, yolcuların Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı taahhütnameyi imzalamadan alandan ayrılamayacağını ifade ederek, “Yolcu ülkeye giriş yaptığı zaman ikinci bir PCR test uygulamasına tabi tutulacak. Yolcu alandan ayrılmadan PCR testi çıkana kadar otelinden ayrılmayacağına dair taahhütname imzalayacak. PCR test sonuçları çıktıktan sonra halkın arasına karışabilecekler” dedi.

Riskli ülke temasında bulunanlara ‘karantina’ zorunluluğu…

Sofi, A ve B grubunda bulunan ülkelerden gelen yolcuların muhacerette mutlaka bilgi verme zorunluluğu olduğunu ifade ederek, “Ülkeye gelen yolcuların her hangi biri son 14 gün içerisinde ‘C’ grubu olan riskli bir ülkeden gelmişse 14 gün karantinaya girme zorunda. Bu ülkelerin birinde bulunmuşsa bunu muhacerete beyan etme zorunda” dedi.

Ercan yeni döneme hazır

Ercan Havaalanı COVID-19 önlemleri kapsamında birçok önlemle yeni döneme hazırlandı.

T&T Ercan İşletmelerinden edinilen bilgiye göre, havaalanına girişte COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Her bölüme otomatik dezenfekte cihazları yanında sosyal mesafe kapsamında uyarıcı şeritler yerleştirildi.

Bavullar dezenfekte edildikten sonra uçağa alınacak, yolcuların pasaportları ‘flexi’ koruyucu ile kaplanacak.

‘Özel termal’ kamera devrede…

Alınan tedbirlerle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren T&T İşletmeleri Ercan Havaalanı yetkilileri ana giriş ve yolcu giriş kapısına son teknoloji özel termal kameraların yerleştirildiğini söyledi.

Kameraların birden çok kişiyi fotoğraf çekerek vücut sıcaklık derecelerinin kaydedileceği ifade edilirken, sıcaklığı yüksek olanların alanda ayrılan bölüme alınarak sağlık ekiplerinin takibine alınacağı kaydedildi.

Yolcu dışında kimse alınmayacak…

COVID-19 önlemleri çerçevesinde yeni dönemde Ercan Havaalanı'nda sıkı tedbirler alındı. Yolcular kesinlikle maskesiz alana alınmayacak, yolcular dışında hiçbir yolcu yakını içeriye giremeyecek.

PCR testleri özel alanda yapılacak…

Ülkeye gelen yolcular uçaktan indikten sonra, pasaport işlemlerine girmeden oluşturulan özel alanda form doldurarak PCR testine tabi tutulacak.

Test işlemlerinin ardından bir gün boyunca kendini izole etme zorunluluğu bulunan yolcu doldurduğu formu imzalamadan alandan ayrılamayacak.