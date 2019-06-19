İlk toplantıda UYUŞMAZLIK

3 KEZ TOPLANMAYI DENEDİLER… Danışma Kurulu dün 3 kez toplanmayı denedi. UBP’nin “Özgürgün ile ilgili özel komite kurulmasını Meclis’in yeni dönemine, Ekim’den sonraya bırakalım” önerisi, Halkın Partisi kanadını gerdi.

ULUÇAY: “HÜKÜMETİ OLUŞTURAN PARTİLER GÜN BOYUNCA DEĞERLENDİRME YAPTI”…Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, hükümeti oluşturan partilerin konuyla ilgili gün boyunca değerlendirme yaptığını söyledi, Danışma Kurulu’nun bugün UBP ve HP parti başkanlarının katılımı ile yeniden toplanacağını açıkladı.

Ayşe GÜLER

Cumhuriyet Meclisi’nde Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin iddiaları değerlendirecek Danışma Kurulu’nun ilk toplantısında ‘uyuşmazlık’ çıktı.

Dün 3 kez toplanmayı deneyen Danışma Kurulu’nda; UBP’nin ‘Özgürgün ile ilgili özel komite kurulmasını Meclis’in yeni dönemine, Ekim’den sonraya bırakılması’ önerisi, Halkın Partisi kanadını gerdi.

UBP'li üst düzey bir kaynak, iki parti arasında komitenin kurulmasına yönelik ‘zamanlama sıkıntısı’ yaşandığını doğruladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, hükümeti oluşturan partilerin bu konuyla ilgili gün boyunca değerlendirme yaptığını söyledi, Danışma Kurulu’nun bugün UBP ve HP parti başkanlarının katılımı ile yeniden toplanacağını açıkladı.

İç tüzüğe göre; Danışma Kurulu, grup başkan vekilleri başkanlığında toplanıyor. Talep etmeleri halinde grup başkanları da bu toplantıya katılabiliyor.

Danışma Kurulu’ndan çıkacak sonuca göre Divan Başkanlığı da nasıl bir yol izleyeceğine karar verecek.

Karar en geç Pazartesi ya da Salı, Meclis’e gelmeli…

Koalisyon ortakları arasında Özgürgün ile ilgili yaşadığı karmaşa sürerken, özel komite kurulmasına yönelik kararın ise 1 Temmuz’da başlayacak Meclis tatili öncesinde, en geç Pazartesi ya da Salı günü Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi gerekiyor.

Özersay ve Tatar Uluçay ile görüştü…

Danışma Kurulu’nda toplantının yarıda kesilmesinin ardından hükümet ortakları, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü.

Görüşme sonrasında Halkın Partisi, acil olarak bir araya geldi, durum değerlendirmesi yaptı.

Tatar açıklama yapmak istemedi…

Öte yandan Genel Kurul sürerken, Meclis koridorları da oldukça hareketliydi.

Başbakan Ersin Tatar, bir tarafta vatandaşlarla görüşerek sıkıntıları dinledi, diğer tarafta da koalisyon ortağı ile yaşanan Özgürgün’e yönelik sorunu çözmek için çabaladı.

Oldukça gergin olduğu gözlemlenen Tatar, açıklama yapmaktan kaçındı, yaşanan gelişmelerle ilgili sessiz kaldı.

Özel Komite’de ‘grubu olan’ siyasi partiler yer alacak…

Özel komite oluşturulmasına yönelik karar üretilmesinin ardından, yasal prosedüre göre; bu komitenin çalışmasını 45 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Yapılacak inceleme sonrası komite dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa hazırladığı gerekçeli raporu Meclis Genel Kurulu’na sunacak.

Çaluda ile ilgili yaz aylarında yoğun mesai yapılmıştı…

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz yıl, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın ‘Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması’ istemini incelemek üzere Meclis’te özel bir komite kurulmuştu.

Kuruluş kararının 7 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, komite 11 Haziran 2018 tarihinde ilk toplantısını yapmıştı.

Komite, 17 Temmuz 2018 tarihinde yapmış olduğu son toplantıda çalışmalarına ilişkin hazırlamış olduğu raporu oylayarak, İçtüzüğün 129’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca 45 günlük süresi içerisinde çalışmalarını tamamlamıştı.

Geçtiğimiz yıl tüm komitelerin yaz tatilinde çalışması için genel kuruldan genel bir yetki alınmıştı. Başsavcılık da bu yüzden 45 günün tatil süresince yürürlükte olduğu ve bu komitenin de çalışması gerektiği yönünde görüş vermişti.