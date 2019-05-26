İlk sandık çıkış anketleri: "Niyazı Kızılyürek kazanıyor"

Avrupa Parlamentosu seçimleri için Kıbrıs’ta sandıklar kapandı, gözler sonuçlara çevrildi. İlk sandık çıkış anket sonuçlarına göre, Niyazi Kızılyürek’in AKEL listesinde birinci sıradan seçimi kazandığı görüldü. PIK sandık çıkış anketine göre ELAM’ın 1 milletvekilini EDEK’e kaybetme ihtimali yüksek görülüyor. Siyasi gözlemcilere göre Kıbrıslı Türk seçmenlerin 5 binin üzerine çıkan oyları da seçim sonuçlarını önemli oranda etkiledi.

İlk sandık çıkış anket sonuçlarına göre, Niyazi Kızılyürek’in AKEL listesinde birinci sıradan seçimi kazandığı görüldü.

PIK sandık çıkış anketine göre ELAM’ın 1 milletvekilini EDEK’e kaybetme ihtimali yüksek görülüyor.

Siyasi gözlemcilere göre Kıbrıslı Türk seçmenlerin 5 binin üzerine çıkan oyları da seçim sonuçlarını önemli oranda etkiledi.

İşte ilk sandık çıkış anketleri (PIK) ilk sandık çıkış anketleri:

Niyazı Kızılyürek kazanıyor