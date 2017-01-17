İlk oyun ‘Kralın Diş Ağrısı’

İskele Belediye Meclisi’nden onay alır almaz çalışmalarına başlayan İskele Belediye Tiyatrosu ilk oyunu için ‘perde’ dedi. Sami Yakar eğitmenliğindeki İskele Belediye Tiyatrosu’nun ilk oyunu Pekcan Türkeş’in yazdığı Kralın Diş Ağrısı oldu. İlk oyunu ile İskele’deki Maarif Anaokulu, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı, Boğaziçi İlkokulu ile Mağusa’dan gelen Wonderkids Early Learning Center okulu öğrencilerinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşayan İskele Belediye Tiyatrosu, çocuklardan tam not almayı başardı.

Diş sağlığına dikkat çekiliyor

16.yüzyılda yaşayan bir Kralın çektiği diş ağrısı üzerine kurulan oyunda, çocuklara diş sağlığının önemi, diş bakımının nasıl yapılacağı ve hangi gıdaların diş sağlığı için önemli olduğu anlatılıyor.

Pedagoglar tarafından onaylanan oyun Türkiye’de birçok özel ve devlet tiyatrosu tarafından sıkça sahneleniyor. 5-12 yaş grubu çocuklara yönelik, İskele Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunun kadrosu da iddialı. İskele Belediye Personelinin de yer aldığı Belediye Tiyatrosu’nda yine İskeleliler yer alıyor.