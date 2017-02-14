Dilara Topcan

İlk önce hayal edin, sonra hayalinizin gerçekleşeceğine inanın ve zamana bırakın. Hayalinizi kurduktan sonra onun bir balon misali gökyüzünde süzülüşünü izleyin ama hayal balonunuzun nereye gideceğini sakın sorgulamayın... Ona özgürlüğü verin… Ancak bu sayede gerçekleşebileceğinin farkına varın. Eğer hayal balonunuzu elinizde tutmaya devam eder ve onu gökyüzüyle buluşturmazsanız gerçekleşmesini de sağlayamazsınız. Bu nedenle hayalinizi sınırsızlığa uğurlamalı, an’a odaklı kalmalı ve onu gerçekleştirebilmeniz adına zamanın size sunacağı minik ipuçlarını ve mucizeleri takip etmeyi seçmelisiniz…

HAYALİNİZDE DE ‘ZAYIFLAYIN’

Diyete başlamadan önce kilo kaybedebileceğinize dair ne derece inanç içerisinde olduğunuzu gözden geçirmeniz gerekiyor. Eğer ‘yine başaramayacağım’ düşüncesindeyseniz muhtemelen hatta yüzde yüz ‘yine başaramayacaksınızdır’. Diyet başarısı konusunda da inancınız ve kendinize olan güveninizin büyük rol oynadığının farkına varmalısınız.

Öncelikle dilediğiniz bedende olabileceğinize ve ekstra yağ kütlenizden kurtulabileceğinize inanmalısınız. Bunu başarmak o kadar da zor değil, çevrenizde bu işi başaran birçok kişi de mevcut. O halde pek tabii sizin de başarabileceğiniz aşikar! Yeter ki bu durumu ‘mesele’ haline dönüştürmeyin ve gözünüzde büyütmeyin. Yalnızca atmanız gereken adımları atın, sorumluluğu üstlenin ve size bu yolda fener olan uzmanlara güvenin. Sonra da hayal kurun, artık dilediğiniz bedende olduğunuzu ve kilolarınızla çoktan vedalaştığınızı hissedin. İnanın, gerisi başarıyla birlikte gelecektir…

BAŞARAMADIĞINIZI HAYAL DAHİ ETMEYİN, YOKSA ŞİŞMANLARSINIZ!

Kilo kaybedemediğinizi hayal etmeniz (pek tabii insanın kötü hayalleri de olabiliyor) hem kilo kaybedememenize hem de daha da kilolanmanıza neden olabilir. Sonuçta hayal hayaldir ve sonsuz bir inanç içerisinde kurduğumuz her hayal mutlaka gerçeğe dönüşecektir…

Bu sebeple ilk etapta zihinsel olarak kilo kaybedeceğinize samimiyetle inanmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl başaracaksınız? Hele ki geçmişiniz bunca başarısız diyet hikayesiyle doluyken… Tabii ki geçmişi geçmişte bırakıp onunla vedalaşmak ve yalnızca an’a odaklanmak bu noktada da büyük önem taşıyor. Kendinize güvenmek ve beden kontrolünüzün yalnızca ‘sizde’ olduğunu bilmek de çok önemli. Sonrasında tüm bunların doğuracağı güç sayesinde alacağınız aksiyonlar sonucunda diyet başarısına ulaşmanız da kesinlikle mümkün olacaktır…

SAMİMİYETLE HAYAL EDEBİLİYORSANIZ, GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ!

Hayal kurarken samimi olmayı da unutmamalısınız. Yani kurduğunuz hayale kalpten inanmanız ve ona sahip çıkmanız gerekiyor. Kısacası ne olursa olsun hayalinizin hakkını vermeli ve onu gerçeğe dönüştürmek adına ‘samimi’ bir çaba içerisinde olmalısınız.

KİLO KAYBETMEYE BAŞLAYINCA ŞIMARMAMALIYIZ!

Bir de tabii başarıya ulaşınca ya da başarıyı kenarından kıyısından tadınca başarılı hali koruyabilmek ve şımarmamak da çok önemli. Ne tuhaftır ki yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi de kilo kaybetmeye başladığımız anda bunu diyeti bozarak kutlamamız oluyor. Burada bahsetmeye çalıştığım nokta ödül öğün yaparak diyeti bozmaktan ziyade tümden diyeti bozmakla ilgili. “Nasıl olsa kilo verdim artık dilediğimi yiyebilirim”, “nasıl olsa kilo verebileceğimi kendime kanıtladım, diyete biraz ara vereyim sonra devam ederim” gibi hatalı düşünce biçimlerinin tuzağına düşerek ‘şımarıklık’ yaptığımız takdirde büyük bir diyet başarısızlığıyla karşılaşmamız ve diyet başarısızlıkları anılarımıza bir anı daha ilave etmemiz de an meselesi olabiliyor. Bu nedenle lütfen hedeflediğiniz hayale ulaşmadan diyeti bırakmayın…!

HEDEFİNİZE SIKI SIKIYA BAĞLANMANIZA YARDIMCI OLACAK OLAN BAZI ÖNERİLER:

1)Sadece içerisinde yaşadığınız güne odaklanın ve o gün içerisinde elinizden geldiğince diyetinizi uygulama gayreti içerisinde olun.

2)Dün ya da ‘dünler boyu’ yaptığınız diyet hatalarına odaklanıp içerisinde bulunduğunuz günü de kendinizden intikam alırcasına psikolojik olarak acı içerisinde kıvranarak mahvetmeyin.

3)Bir not defteri alın ve günlük tutarcasına kendiniz için bir çeşit beslenme günlüğü oluşturun. Günahıyla sevabıyla olan biteni oraya aktarın.

4)Her hafta kendinizi mutlaka sevdiğiniz bir yiyecekle ödüllendirin, tabii abartmayın.

5)Kişisel bakımınızı aksatmayın. Kendinize baktıkça ve bakımlı hissettikçe sağlıklı yaşama olan motivasyon ve bağlılığınız da artacaktır, unutmayın.

Hepimiz için güzelliklerle ve sevgiyle dolu bir hafta olsun…