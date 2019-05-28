İLK KRİZ Spor Dairesi’nde!

Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Hükümeti henüz güven oyu daha almadan İLK CİDDİ KRİZİ’ni yaşıyor.

Koalisyon Protokolü görüşmelerinde Başbakanlığa bağlanması kararlaştırılan Spor Dairesi’nde, müdürün “HP Başkanı Özersay tarafından atanacağı” iddiası Ulusal Birliği Parti içinde sancı yarattı.

Ersin Tatar’ın Kudret Özersay’a bu yönde söz verdiği iddia edilirken, taraflar, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Ulusal Birlik Partisi’nden parti meclisi üyesi siyasi bir kaynak, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, özellikle bazı milletvekillerinin bu karara sert tepki gösterdiği ve “güven oylaması öncesinde, böylesi bir adımı kabul etmeyeceklerini belirttiklerini” söyledi.