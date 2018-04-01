İlk konser ODTÜ Sahnesi’nde

Ersin Kaşif

Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası, Limasol Türk Kooperatif Bankası'nın yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun yüksek ilgisi ve desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanat yaşamına yepyeni bir soluk getirdi. Kuzey Kıbrıs'ın her yerinden özenle yapılan seçimlerin ardından, genç ve yetenekli müzisyenler belirlendi ve orkestranın Klasik Repertuarı çalışılmaya başlandı. Çok özenli ve profesyonelce çalışılarak istenilen hedeflere erken ulaşan orkestra, 47 Genç Müzisyenden oluşuyor. Orkestra Repertuarı, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinden oluşuyor. Özellikle Antonio Vivaldi'nin iki keman için yazdığı La Minör Konçertosu ile programına başlayan orkestra, Joseph Haydn, J.S Bach, Erdal Tuğcular, G.F. Handel, Peter Warlock, Charles Woodhouse, Wolfgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin, Steve Perry, Neal Schon ve Jonafhan Cain'in eserlerinden oluşan yaklaşık bir saatlik bir program sahneliyor. Başta da belirttiğim gibi, İpek Halim ve Özlem Kavaz Soykan, Limasol Türk Kooperatif Bankası Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun başındaki değerli isimler ve bu büyük sanat projesine ilgileri çok güçlü. Bunu bilmek, orkestramızı daha da motive ediyor tabii. Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası'nın ilk konseri, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Birçok şehirde konser vermeyi hedefleyen böyle bir orkestrayı yönetmek ise, Ersin Kaşif olarak tam anlamıyla bir onur ve heyecan verici. Bizler, birlikte senfonik müzik yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Daha katedeceğimiz çok yolumuz var ve çok çalışmamız gerekiyor. En güzel yanı ise, orkestradaki genç müzisyenlerin örnek alabilecekleri bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın olması. Dediğim gibi, gençlerle birlikte iyi müzik yapmak çok güzel. Bu müziği paylaşmak ise en güzeli. Mayıs başı ikinci konserimiz için lefkoşa sahnesinde olacağız. Görüşmek üzere.