İlk kez Kıbrıs'a geliyor

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani bugün ilk kez Kıbrıs’ı ziyaret edecek. Tajani ziyareti sırasında Kıbrıs’ın güneyinde temaslarda bulunacak ancak Kuzeye geçmeyecek

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Demetris Syllouris’in daveti üzerine resmi temaslarda bulunacak olan Tajani, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile de görüşecek ve Rum Temsilciler Meclisi Genel Kurulu özel oturumunda konuşacak.

Tajani ziyareti öncesindeki değerlendirmelerinde Avrupa Parlamentosu’nun, Avrupa Birliği değer ve ilkeleri temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm uğraşında Kıbrıs’ın yanında olduğunu belirtti.

"KIBRIS TÜRK TOPLUMU YOK SAYILDI"

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın sadece Kıbrıs’ın güneyinde temaslarda bulunmasını Kıbrıs Türk toplumunu yok saymak olduğunu kaydetti. Açıklama şöyle:

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın Antonio Tajani’nin adamızda yapacağı temasları sadece güney Kıbrıs ile sınırlı tutması Kıbrıs Türk toplumunu yok saymak anlamındadır.

Sayın Tajani’ye Kıbrıs Türk toplumunun iki eşit toplumdan biri olarak bu coğrafyada Rum toplumu kadar hak sahibi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Ayrıca şunu da hatırlatmak isteriz ki Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs için ayrılan 6 sandalyenin 2’si Kıbrıslı Türklere aittir ve Kıbrıs Rumları tarafından gasp edilmiştir. AP Başkanı da bu gerçeğin idraki içinde olmalı, bu haksızlığın giderilmesine katkı yapmalıdır.

Sayın Tajani’nin bu adada eşit haklarıyla var olan Kıbrıslı Türklerle temastan kaçınmaması gerekir. Kendisinden önceki AP Başkanı Martin Schulz bu gerçekliği dikkate alarak Kıbrıs’a daha önce yaptığı ziyarette kuzeye geçerek Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ile makamında görüşmüştür. Martin Schulz ayrıca başkanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız ile AP çatısı altında da bir araya gelmiştir. Durum bu iken bu göreve yeni gelen ve Kıbrıs’a ilk ziyaretini yapmakta olan Sayın Tajani’nin Kıbrıs Türk tarafı ile temastan kaçınması, hiçbir şekilde bulunduğu makama uygun bir davranış değildir”.