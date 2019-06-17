Kıbrıslı Rumlar kredi kartı ile kuzeyde 2017’de 9 milyon 400 bin Euro’luk harcama yaparken bu meblağ 2018’de 15 milyon Euro’ya yükseldi, 2019’un Ocak-Mayıs döneminde ise 7 milyon 760 bin Euro oldu. Sadece Nisan 2019’da kuzeyde yapılan kredi kartı harcaması 1 milyon 760 bin Euro, Mayıs 2019’da 1 milyon 800 bin Euro.

Kıbrıs polisinin tuttuğu rakamlar, Kıbrıs’ın kuzey ile güneyi arasında geçiş noktalarının açıldığı 2003’ten bu yana ilk kez kuzeye gelen Kıbrıslı Rum sayısının güneye geçen Kıbrıslı Türk sayısını aştığını gösteriyor.

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Politis’in “Kıbrıslı Rumların Barikatlardan Geçişleri İki Kat… 2003’ten Beri İlk Kez Ziyaretçi Sayısı Kıbrıslı Türklerden Fazla” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği habere göre, bu yıl Ocak-Mayıs dönemine kadar güneye giden Kıbrıslı Türk sayısı 514 bin 654, kuzeye gelen Kıbrıslı Rum sayısı 800 bin 608 oldu.

Bu eğilim aynı şekilde devam ederse yılsonuna kadar geçiş noktalarından kuzeye gelen Kıbrıslı Rum sayısının geçen yılki rakamları aşacağı, 2017 rakamlarını da üçe katlayacağı tahmin ediliyor. Halen bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında kuzeye gelen Kıbrıslı Rum sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki rakamın üç katı oldu.

2015’te 117 bin 645 Kıbrıslı Rum, 341 bin 834 Kıbrıslı Türk.

2016’da 244 bin 929 Kıbrıslı Rum, 413 bin 208 Kıbrıslı Türk.

2017’de 267 bin 467 Kıbrıslı Rum, 435 bin882 Kıbrıslı Türk.

2018’de 486 bin 040 Kıbrıslı Rum, 417 bin 269 Kıbrıslı Türk.

2019’un Ocak-Mayıs döneminde 419 bin 288 Kıbrıslı Rum, 196 bin 228 Kıbrıslı Türk.



Kıbrıslı Rumların geçiş kapılarından geçerek kuzeye gelişlerindeki artışın, Mart 2018’de başlayan Euro’nun Türk Lirası karşısında değer kazanması nedeniyle daha çok akaryakıt alımı ile bağlantılı görülüyor, alışverişteki artışı JCC verilerinin de doğruladığına dikkat çekiliyor

Mayıs sonuna kadar Beyarmudu ve Akyar kapıları haricindeki diğer bütün kapılardan toplam 800 bin 608 Kıbrıslı Rum kuzeye, 514 bin 654 Kıbrıslı Türk de güneye geçti. Bu eğilim aynı hızda devam ederse kuzeye gelen Kıbrıslı Rum sayısının Haziran ayında, 2018’in tamamında gerçekleşen 1 milyon 10 bin rakamına, yılsonuna kadar da 1 milyon 900 bine ulaşacağı, böylece 2018’deki rakamı ikiye, 2017 ve 2016 rakamlarını da üçe katlayacağı öngörülüyor.

Kıbrıs (güney) polisinin tuttuğu kayıtlara göre 2015’ten bugüne geçiş kapılarından kuzeye geçen Kıbrıslı Rum ve güneye geçen Kıbrıslı Türk araç rakamları da şöyle: 2015’te 117 bin 645 Rum, 341 bin 834 Kıbrıslı Türk. 2016’da 244 bin 929 Kıbrıslı Rum, 413 bin 208 Kıbrıslı Türk. 2017’de 267 bin 467 Kıbrıslı Rum, 435 bin882 Kıbrıslı Türk. 2018’de 486 bin 040 Kıbrıslı Rum, 417 bin 269 Kıbrıslı Türk. 2019’un Ocak-Mayıs döneminde 419 bin 288 Kıbrıslı Rum, 196 bin 228 Kıbrıslı Türk.

Kuzeydeki akaryakıt fiyatlarının hem güneydekinden daha ucuz olduğu hem de TL-Euro arasındaki kur farkından dolayı Kıbrıslı Rumların akaryakıt alımı için kuzeyi tercih ettikleri kaydediliyor. 1 Euro’nun 6.6 TL ettiği düşünüldüğünde kuzeyde bir litre benzin 0,82 Euro’ya denk geliyor ki bu fiyat güneydekinden 40 cent daha ucuz. Yani 20 litre benzine kuzeyde 16 Euro ödeyen bir Kıbrıslı Rum aynı benzini güneyden 24 Euro’ya alabiliyor.

Politis kuzeye gelen Kıbrıslı Rumlarla önceki aylarda yaptığı röportajları kaynak göstererek kuzeye tek geliş sebeplerinin akaryakıt olmadığını, market alışverişleri için de kuzeye geldiklerini belirtti, yıllardır kuzeydeki eczanelerden ucuza ilaç satın aldıklarını ancak güneyde uygulamaya giren Genel Sağlık Sistemi ile kuzeyden ilaç alımlarını değiştireceği görüşünü ortaya attı.

Haberde JCC verilerine dayanılarak her iki taraftaki kredi kartı kullanımı verileri de aktarıldı. Buna göre; Kıbrıslı Rumlar kredi kartı ile kuzeyde 2017’de 9 milyon 400 bin Euro’luk harcama yaparken bu meblağ 2018’de 15 milyon Euro’ya yükseldi, 2019’un Ocak-Mayıs döneminde ise 7 milyon 760 bin Euro oldu. Sadece Nisan 2019’da kuzeyde yapılan kredi kartı harcaması 1 milyon 760 bin Euro, Mayıs 2019’da 1 milyon 800 bin Euro.

Haberde Kıbrıslı Türklerin de 2017’de güneyde yaptığı kredi kartı harcamasının neredeyse 26 milyon Euro, 2018’de de 17 milyon Euro, bu yılın ilk yarısında da toplam 6 milyon 500 bin Euro olduğu kaydedildi.

