“İlk kez bu kadar mutluyum”

Dila ŞİMŞEK

Akovalı Zeliha Karip, 32 sene boyunca ev hanımıydı ve evde çocuklarına baktı, ev içi emek verdi. Beş tane çocuğu olan Karip, onlarla ilgilenebilmek için çalışamadı, bir iş bulamadı. Ümidini tamamen kesmişken, bir gün İskele’deki Makenzi Plajı’nda, bir mısır standının sahibi, aracı kiralamak istediğini söyleyince, yıllarca istediği ama bulamadığı, esnek saatli bir iş buldu. Kısa sürede işe alışan Karip, yeterli kazanç sağlayınca aracı satın aldı. İskele Belediyesi’nin de yardımı ile Makenzi’de satış yapma iznini de alınca dünyalar onun oldu… Beş çocuğuna da kendisi bakan Karip, çalışmadan geçen yılların ardından, kendi seçtiği saatlerde gelebileceği bir işin sahibi oldu.



“Çok mutluyum, hayatımda hiç bu kadar huzurlu hissetmemiştim”

Zeliha Karip, işini sadece esnek çalışma şeklinden değil, her şeyiyle sevdiğini söyledi. “Çocuklarım okuldayken buraya geliyorum. Temiz hava ve güzel bir çevrede, insanlarla sohbet ederek onlara mısır servis ediyorum. Sanırım daha güzel, mutlu olabileceğim bir iş bulamazdım. Burada büfede çalışan gençleri de çok seviyorum” diyen Karip, plaja gelen insanlarla da çok iyi vakit geçirdiğini dile getirdi. “Yıllarca herhalde ben ev hanımlığından başka bir şey yapamam diye düşündüm. Ama sonra bir gün, Belediye de bana yardım edince, bu işi buldum. Hem kazancımı sağlıyorum, hem de çocuklarımla ilgilenebiliyorum” dedi. Çocuklarını da sık sık plaja getirdiğini ifade eden Karip, böylesine keyif aldığı bir yerde çalışmanın verdiği huzuru vurguladı.