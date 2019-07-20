İlk Kalem Anaokulu, United Medya’da

İlk Kalem Anaokulu ve Etüt Merkezi, United Medya’yı ziyaret etti, Yenidüzen Gazetesi ve Kanal Sim’i gezdi. Yenidüzen Gazetesi Haber Merkezi’nde, haber takibi ve gazetenin hazırlanışı ile ilgili bilgi alan küçükler, Kanal SİM ve Radyo SİM’de de TV ve radyo stüdyolarını gezme fırsatı buldu.

Özellikle stüdyolarda, kamera ve mikrofonların nasıl çalıştığına ilgi gösteren İlk Kalem Anaokulu ve Etüt Merkezi öğrencileri, eğitim programlarını, gazete, radyo ve televizyon ziyareti etkinliği ile geliştirdiler.