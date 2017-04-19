İlk günün liderleri ŞTO ve YDK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yıldızlar Atletizm Elemeleri dün başladı. Final karşılaşmalarına katılacak olan okulları belirleme adına Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilen elemelerin ilk gününde kızlarda Şehit Turgut İlkokulu, erkeklerde Yakın Doğu Koleji ilk sırada yer aldı. Bugün gerçekleşecek son gün yarışları ile finale kalan okullar belli olacak. İlk gün sonunda takımsal sıralamada ilk 10 sıralar şöyle:

YILDIZ KIZLAR

1. Şht. Turgut Ortaokulu (224 Puan)

2. Girne Amerikan Koleji (217 Puan)

3. Levent Kolej (214 Puan)

4 . Güzelyurt TMK (Orta Bölümü) (213 Puan)

5. Canbulat Özgürlük Ortaokulu (190 Puan)

6. Future Amerikan Kolej (143 Puan)

7. Bekirpaşa Lisesi (Orta Bölümü) (139 Puan)

8. Oğuz Veli Ortaokulu (136 Puan)

9. Türk Maarif Koleji (Orta Bölümü) (130 Puan)

10. Lapta Yavuzlar Lisesi (Orta Bölümü) (130 Puan)

YILDIZ ERKEKLER

1. Yakın Doğu Koleji (200 Puan)

2. Şht. Turgut Ortaokulu (183 Puan)

3. Oğuz Veli Ortaokulu (169 Puan)

4. Bayraktar Türk Maarif Koleji (167 Puan)

5. Anafartalar Lisesi (Orta Bölümü) (166 Puan)

6. Çanakkale Ortaokulu (164 Puan)

7. Şht. Zeka Çorba Ortaokulu (131 Puan)

8. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu (130 Puan)

9. Lapta Yavuzlar Lisesi (Orta Bölümü) (116 Puan)

10. 19 Mayıs TMK (Orta Bölümü) (95 Puan)