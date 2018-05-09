İLK ETAPTA 900 DOSYA

Ayşe GÜLER

UBP-DP Hükümeti döneminde verilen, kamuoyunda sıklıkla da tartışılan ‘istisnai yurttaşlıklar’ ile ilgili süreçte son aşamaya gelindi.

‘Olağan yurttaşlık hakkı’ kazananlar ya da ‘bakanlık onayı’ ile bu statüyü alanlar dışında yapılan 2 bin istisnai yurttaş, dosya dosya Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldi.

Bir süredir yoğun mesai harcayan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, ilk etapta incelemesini tamamladığı yaklaşık 900 kişilik dosyayı Bakanlar Kurulu’na sundu. Bu haftaki Bakanlar Kurulu’nda söz konusu sayının daha da artacağı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu, sunulan dosyada yer alan yurttaşlıkları inceleyecek, ‘hukuk dışı’ olanlarla ilgili son sözü söyleyecek.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, ilk etapta incelemesini tamamladığı yaklaşık 900 kişilik dosyayı Bakanlar Kurulu’na sundu. Bakanlar Kurulu, sunulan dosyada yer alan yurttaşlıkları inceleyecek, ‘hukuk dışı’ olanlarla ilgili son sözü söyleyecek.

‘Yöntem’ belirlenmeye çalışılıyor…

‘Sancılı’ şekilde ilerleyen süreçte; ‘istisnai yurttaşlıklarla’ ilgili izlenecek yöntem de Bakanlar Kurulu’nda belirlenmeye çalışılıyor.

Şu anda incelemesi tamamlanan yaklaşık 900 dosya bulunsa da Bakanlar Kurulu’nun tüm dosyaların araştırmasının bitmesini bekleyeceği, ardından da hukuk dışı yurttaşlıklara yönelik olası iptalleri gündeme getirmesi bekleniyor.

Yerel seçimin 24 Haziran’da gerçekleşmesi, 40 günlük seçim yasaklarının da başlayacak olmasından dolayı hükümetin ‘istisnai yurttaşlıklarla’ ile ilgili kısa sürede adım atması gerekiyor.

‘Sancılı’ şekilde ilerleyen süreçte; ‘istisnai yurttaşlıklarla’ ilgili izlenecek yöntem de Bakanlar Kurulu’nda belirlenmeye çalışılıyor.

Tek tek inceleme sürüyor…

Yurttaşlık ile ilgili her dosya, 3 başlık altında inceleniyor.

Bu bağlamda yüzlerce yurttaşlık ‘gerekçesi’, ‘yasaya uygunluğu’ ve ‘yasanın aradığı diğer şartları tamamlayıp tamamlamadığı’ tek tek araştırılıyor.

Baybars, ‘önergeye’ işaret etmişti…

Hatırlanacağı üzere; İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, UBP-DP Hükümeti döneminde verilen, 2 bin ‘istisnai yurttaşlıklar’ ile ilgili incelemede son aşamaya gelindiğini açıklayarak, hukuka aykırılık tespit edilenlerin iptali ile ilgili bu ay içerisinde Bakanlar Kurulu’na önerge sunacaklarını, ‘belirsizlik’ olan dosyalara yönelik ise Hukuk Dairesi’nden görüş alınacağını belirtmişti.

Hiçbir dosyanın incelemeye tabi tutulmadan iptal edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Baybars,

bu nedenle yurttaşlıkların her bir dosyasının ‘gerekçesi’, ‘yasaya uygunluğu’ ve ‘yasanın aradığı diğer şartları tamamlayıp, tamamlamadığının’ tek tek incelendiğini kaydetmişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Baybars, ilk nazarda toplumda da çok fazla tartışılan, geçmiş hükümet döneminde verilen istisnai yurttaşların incelendiğini ancak geriye dönük araştırmaların süreceğini dile getirerek, “Hukuka aykırı olan her şeyin üzerine gideceğiz.” diye konuşmuştu.

Yasaya uygun şekilde verilen yurttaşlıklar ve diğer yurttaşlık başvurularıyla ilgili işlemlerin devam ettiğini de belirten Baybars, “Toplumun her kesiminde bir panik havası var. Ancak yasaya uygun şekilde vatandaşlık hakkı elde edenlerin tedirgin olmasını gerektiren bir durum yok.” şeklinde konuşmuştu.

“Hukuk dışı yurttaşlıklar da var”

Baybars, daha önce yaptığı açıklamada şu anda hukuk dışı tespit edilen yurttaşlıklarla ilgili bir rakamın ellerinde olduğunu ancak bunu telaffuz etmenin doğru olmayacağını dile getiren, Hukuka aykırı tespit edilen yurttaşlıklar var, epeyi sayıda… Şu anda 2-3 koldan çalışmalar yapılıyor. Rakam var ama bunu telaffuz etmek için çok erken…” demişti.

Baybars, “Yasaya aykırılık çok kolay tespit edilecek şeyler değildir, bizler de mahkeme değiliz. Bakanlığın hukukçu kadrosu kısıtlı, kendi ölçütlerimizle incelemeler yapıyoruz.” diye konuşarak, Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık verilmesinin idari bir işlem olduğunu, bu tür idari işlemlerin de yasaya aykırılık olması halinde yine idare tarafından belli koşullarda geri alınabileceğini söylemişti.

Yurttaşlık Yasası’nın ilgili maddesi neye işaret ediyor?

Yurttaşlık Yasası’nda ‘istisnai olarak yurttaşlığa alınma’

9. (1) Aşağıdaki hallerde, bu Yasanın 8'inci maddesinin (1)' inci fıkrasının

yalnız (B) ve (C) bentlerindeki koşullar aranmaksızın (5 yıl kesintisiz ikamet etmiş şartı ya da ülkeye yerleşme kararına bakılmaksızın ) yurttaşlığa alınmak için başvuran yabancılar, Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına alınabilir.

(A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığını herhangi bir

şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş reşit çocukları;

(B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sanayi, ticaret, turizm,

sosyal ve ekonomik alanlarda yatırım yapmış olan veya bilim,

teknik, siyaset veya kültür alanlarında olağanüstü hizmeti

geçmiş veya hizmet verebilecek kişiler;

(C)Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zorunlu görülenler;

(Ç) 1974 Barış Harekatına katılanlar ile eş ve çocukları; şehit

düşenlerin dul eş ve çocukları ile ana ve babaları;

(D)1 Ağustos 1958 tarihinden sonra Türk Mukavemet teşkilâtı

saflarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde hizmet ifa eden

kişiler.

(2) Yukarıdaki (1)'inci fıkra uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

yurttaşlığına alınan yabancının eşi ve reşit olmamış çocukları da

kendiliğinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığını

kazanırlar ve başvuruları halinde gerekli işlemler tamamlanır.