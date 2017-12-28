“İlk devreyi lider bitirmek istiyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de bu akşam Türk Ocağı’nı konuk edecek olan Yenicami’de teknik direktör Sedat Devecioğlu, maç hakkında YENİDÜZEN’e konuştu. Genç teknik adam, bu karşılaşmayı kazanıp, ilk devreyi lider bitirmek istediklerini ifade etti.

Devecioğlu: “Rakibimiz boş bir ekip değil”

Yenicami teknik patronu Devecioğlu, bu akşam oynanacak maç öncesinde rakibi değerlendirerek, Türk Ocağı’nın boş bir takım olmadığını söyledi. Türk Ocağı’nın sezon başında Süper Kupa maçında kendilerini mağlup ettiğini hatırlatan Devecioğlu, “rakibimiz boş bir ekip değil. Türk Ocağı bu ligin en iyi ekiplerinden biri, kadrosuna baktığımız zaman bunu anlayabiliriz, oturmuş bir kadro yapıları var” dedi.

“Kazanırsak lider bitiririz…”

Sedat Devecioğlu, yönetiminde geçen sezon açık ara farkla şampiyon olan Yenicami, bu sezon inişli çıkışlı performans gösterse de, geçen hafta Cihangir’i 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturmuştu. Bu konu hakkında da düşüncelerini aktaran Devecioğlu, bu akşam Türk Ocağı’nı yendikleri takdirde ilk devreyi lider tamamlayacaklarını hatırlattı. Yenicami teknik patronu, ilk devreyi lider bitirmeleri halinde, takımın ikinci devreye daha moralli başlayacağını da sözlerine ekledi.

Önemli oyuncular sahada olamayacak

Atatürk Stadı’nda oynanacak maç öncesinde önemli isimlerin olmaması, siyah beyazlı ekibi sıkıntıya sokuyor. Siyah beyazlılarda Ünal Kaya ve Ömer Gül sarı kart cezalısı olması nedeniyle bu akşam sahada yer alamayacak. Eray da özel işlerinden dolayı yurt dışında olmasından dolayı bu akşamki maçta oynayamayacak.